London (www.aktiencheck.de) - Der Markt für chinesische A-Aktien ist heute stark gefallen, so dass der MSCI China A Onshore um etwa 9% einbrach, so Ben Sheehan, Senior Investment Specialist bei Aberdeen Standard Investments in Hongkong.



Dieser Rückgang sei nicht unerwartet gekommen, denn es sei der erste Handelstag seit dem 23. Januar und damit die erste Gelegenheit für den Onshore-Markt gewesen, auf die sich entwickelnde Coronavirus-Bedrohung zu reagieren. Die A-Aktien-Futures hätten einen Rückgang in dieser Größenordnung bereits prognostiziert. Obschon das Coronavirus den kurzfristigen Ausblick für die Konsumausgaben eintrübe, ändere dies am langfristigen Ausblick von Aberdeen Standard Investments nichts.



Selbst wenn sich die kurzfristige Entwicklung volatil gestalten dürfte, so würden willkürliche Verkaufswellen Gelegenheiten bieten, sich bei Qualitätsunternehmen in strukturellen Wachstumsbereichen mit angemesseneren Bewertungen zu engagieren. Es sei zwar schwierig, den Zeitpunkt einer Markterholung zu bestimmen, aber eine Erholung könne schnell eintreten, so dass ein gutes Timing entscheidend sei. Aberdeen Standard Investments gehe davon aus, dass Unternehmen von hoher Qualität (z.B. mit starken Bilanzen, großem Wettbewerbsvorteil, hoher Eigenkapitalrendite) zu den ersten gehören würden, die sich erholen würden. Dabei bleibe Aberdeen Standard Investments seiner Auffassung treu, dass der beste Weg, langfristig in China A-Aktien zu investieren, darin bestehe, sich in Unternehmen zu engagieren, die von der rasch expandierenden Premium-Konsumentenklasse in China profitieren würden. (03.02.2020/ac/a/m)





