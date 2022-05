Linz (www.aktiencheck.de) - Die chinesische Regierung ist gefordert, die Konjunktur am Laufen zu halten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Es sei eine Reihe von Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft beschlossen worden. Sie seien breit gefächert und würden vom Produktionsbereich über Lieferketten und Investitionen bis zur Ankurbelung vom Konsum reichen. Zudem könnte die Hoffnung auf die Aufhebung der Zölle aus der Trump-Ära die Aussichten noch etwas verbessern. Natürlich seien die geopolitischen Unsicherheiten nach wie vor präsent und würden keine Höhenflüge der chinesischen Währung erwarten lassen. (25.05.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.