Damit steige die Wahrscheinlichkeit für eine (Teil-)Einigung mit den US-Behörden. Es bleibe aber dabei, dass es sich um ein laufendes Verfahren handele. Unklar sei derzeit beispielsweise, ob auch die Daten von Unternehmen in Staatshand und Tech-Konzernen freigegeben würden.



Einmal mehr gebe es also nur eine Absichtserklärung von chinesischer Seite. Die Details seien unklar. Mit der US-Seite sei bislang nichts geklärt. Die Delisting-Gefahr bestehe demnach grundsätzlich weiter. "Der Aktionär" werde das Thema auch in seiner nächsten Ausgabe aufgreifen. Charttechnisch tendierten Alibaba und Co dieser Tage - wie prognostiziert - eher seitwärts. Ein prozyklischer Einstieg ist immer noch nicht möglich, so Lars Friedrich von "Der Aktionär".



Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, Baidu, JD.com. (04.04.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach den Kursgewinnen am Freitag können chinesische Internet- und Tech-Aktien auch am Montag zulegen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär".Nio (ISIN US62914V1061/ WKN A2N4PB) lege am Nachmittag sieben Prozent im Plus, Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) fünf Prozent. BAIDU (ISIN US0567521085/ WKN A0F5DE) gewinne zwei Prozent, Bilibili (ISIN US0900401060/ WKN A2JG7L) knapp 14 Prozent. Hauptgrund für diese Entwicklung dürfte sein, dass am Wochenende aus Peking die Bestätigung für ein Gerücht gekommen sei.Nun sei es offiziell: Chinas Regulierungsbehörden würden planen, eine Vorschrift zu ändern, die es bislang heimischen Unternehmen, die im Ausland börsennotiert seien, verbiete, als vertraulich eingestufte Finanzdaten mit ausländischen Behörden zu teilen.