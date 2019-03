Trotz Chinas Löwenanteil am globalen Wirtschaftswachstum der letzten Jahre sei die Berücksichtigung in den für die Finanzbranche wichtigen Indices nur zögernd erfolgt. "Grund dafür war der erschwerte Zugang ausländischer Investoren zu den an den Börsen Shanghai und Shenzhen notierten chinesischen Inlandsaktien, den sogenannten A-Aktien" erkläre Dürnberger.



Bei A-Aktien handle es sich um Anteile an chinesischen Unternehmen, welche in der Landeswährung Renminbi notieren würden. Lange Zeit hätten diese Aktien nur von chinesischen Investoren gekauft und gehalten werden dürfen. In weiterer Folge sei ein Investment auch nur qualifizierten ausländischen Investoren unter sehr hohen Auflagen möglich gewesen.



MSCI strebe nun an, in drei Schritten die Gewichtung der chinesischen A-Aktien in seinem Schwellenländerindex auszubauen. Im November solle dann eine Quote von 3,3 Prozent erreicht sein. Aktuell liege der Anteil Chinas am Schwellenländerindex "MSCI Emerging Markets" bei rund 31 Prozent, die Gewichtung chinesischer Inlandsaktien jedoch nur bei 0,8 Prozent.



Generell würden die Experten des ältesten Bankhauses Österreichs ein besonderes Augenmerk auf China legen. In der globalen Aktienkomponente ihrer Vermögensverwaltung mache das Investment in Chinas Aktienmarkt aktuell 5 Prozent aus. Ein Direktinvestment in chinesische A-Aktien sehe Markus Dürnberger aktuell noch nicht als zwingend erforderlich an: "Der Anteil in den Indizes an den viel zitierten A-Aktien bleibt trotz der Erhöhung vorerst vernachlässigbar. Es mag durch den Eintritt ausländischer Investoren in den Markt aber durchaus Luft nach oben geben. Auf dem Niveau der aktuellen Indexanpassungen sind die Zuflüsse von ausländischem Kapital nach unserer Einschätzung aber noch nicht ausgeprägt genug, um ein direktes Investment in diese Titel - etwa durch einen auf A-Aktien fokussierten ETF - zu begründen." Die Entwicklung der A-Aktien stehe im Bankhaus Spängler weiterhin unter genauer Beobachtung. (20.03.2019/ac/a/m)





Der weltweit führende Indexanbieter MSCI hat angekündigt, den Anteil chinesischer Inlandsaktien in seinem Schwellenländerindex weiter zu erhöhen, so Markus Dürnberger, Bereichsleiter Asset Management im Bankhaus Spängler.Dadurch würden nach Schätzungen zusätzliche Mittel in Höhe von 70 bis 100 Milliarden US-Dollar in den chinesischen Aktienmarkt fließen. Welche Bedeutung habe diese Entwicklung für Privatanleger?