Eine dieser Kooperationen bestehe zwischen Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) und der Geely-Gruppe (ISIN KYG3777B1032/ WKN A0CACX), die mit 9,7 Prozent auch größter Aktionär der Schwaben seien. Zusammen hätten die Konzerne das Joint Venture Smart Automobile gegründet, welches ab 2022 den nächsten Smart (mit Elektroantrieb) bauen werde. Auch an der nächsten Generation von Hybridlösungen arbeite Daimler eng mit Geely und dessen Tochter Volvo (ISIN SE0000115446/ WKN 855689) zusammen. Um das Thema autonomes Fahren voranzutreiben, setze Geely noch auf weitere Partner. So seien jüngst Projektarbeiten mit den Tech-Riesen BAIDU (ISIN US0567521085/ WKN A0F5DE) und Tencent (ISIN KYG875721634/ WKN A1138D) sowie mit dem Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985)-Zulieferer Foxconn (ISIN KYG3R83K1037/ WKN A2DT6V) bekannt gegeben worden. Mit BAIDU sollten über eine gemeinsame Tochterfirma dann auch "intelligente Elektrowagen" folgen.



Wenn Daimler mit einer China-Strategie fahre, verwundere es kaum, dass sich der Münchner Erzrivale BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) ähnlich positioniere. Bereits Ende 2019 habe BMW bekannt gegeben, mit Great Wall Motor (ISIN CNE1000018V8/ WKN A1JUDS) ein Werk für die Produktion des vollelektrischen MINI zu bauen. Bis zu 160.000 Fahrzeuge sollten hier jährlich vom Band laufen. Ab 2030 solle es die Marke MINI dann nur noch mit Elektromotor geben. Auch die Allianz Renault (ISIN FR0000131906/ WKN 893113) Nissan (ISIN JP3672400003/ WKN 853686) sei mit der Produktion von Elektrofahrzeugen in China präsent. Ihr lokaler Partner heiße Dongfeng Motor (ISIN CNE100000312/ WKN A0M4XY). Im Joint Venture eGT werde der Renault City K-ZE für den chinesischen Markt gebaut - ein kleiner Elektro-SUV, der 2021 für etwa EUR 10.000 unter der Marke Dacia auch den europäischen Markt angreifen solle.



Die Zusammenschlüsse in China würden aber nicht nur der Produktion von NEVs dienen, sondern auch der Forschung, Entwicklung und Produktion von Batterien. Bemerkenswert sei hierbei das Joint Venture zwischen Toyota (ISIN JP3633400001/ WKN 853510) und BYD (ISIN CNE100000296/ WKN A0M4W9), denn die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Japan seien sonst eher verhalten. Die beiden Konzerne hätten die Zeichen der Zeit erkannt und sich auf eine "freundliche Rivalität" geeinigt.



Während BYD, ein Akronym für "Build your dreams", zu den größten Autoproduzenten Chinas gehöre, sei der Mischkonzern auch weltweiter Marktführer für wiederaufladbare Batterien. Diese fänden hauptsächlich Anwendung in Mobiltelefonen, aber eben zunehmend auch in Elektroautos. Toyota hingegen sei mit über 10 Mio. verkauften Fahrzeugen im Jahr neben Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403, Vz.) der größte Autohersteller der Welt. Bislang hätten die Japaner aber nur auf Hybrid- und Wasserstofflösungen gesetzt, weshalb BYD als Batteriespezialist ein wichtiger Partner werden könnte.



Dass eine Kooperation nicht immer einen ausländischen Partner bedürfe, würden Nio (ISIN US62914V1061/ WKN A2N4PB) und GAC (Guangzhou Automobile) (ISIN CNE100000Q35/ WKN A1C2W3) beweisen. Während NIO vor allem durch seine fulminante Aktienkursentwicklung im letzten Jahr in der westlichen Welt bekannt geworden sei und den Spitznamen "chinesisches Tesla" erhalten habe, höre man von dem chinesischen Staatskonzern GAC weniger. Dabei würden die beiden Konzerne bereits seit April 2020 durch ihr Joint Venture den Elektro-SUV Hycan 007 produzieren, der auf einer GAC Plattform basiere. Doch auch GAC fahre nicht einspurig und habe mit Toyota ebenfalls ein Joint Venture aufgebaut, welches im gemeinsamen Werk bereits 600.000 NEVs im Jahr produzieren könne - bis 2022 sollten sogar bis zu 1 Mio. jährlich möglich sein. (Ausgabe vom 28.01.2021) (29.01.2021/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Die Volksrepublik China will als größte Volkswirtschaft der Welt bis 2060 klimaneutral werden, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Ein ambitioniertes Ziel, welches deutlich mehr "new energy vehicles" (NEV) bedürfe. So solle bis 2025 jedes fünfte neu verkaufte Fahrzeug ein NEV sein und bis 2035 sogar jedes zweite. Es sei also wenig verwunderlich, dass sich Autobauer mehr und mehr von dem Verbrennungsmotor trennen und sich durch Partnerschaften strategisch positionieren würden.Der Wandel in der Automobilbranche schreite schnell voran. Dabei stehe der Trend zum "new energy vehicle" (NEV) im Vordergrund. Unter NEV verstehe man Fahrzeuge mit Elektro-, Hybrid- oder Wasserstoffantrieb. Während der Elektroauto-Pionier Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) den Markt unlängst nicht mehr für sich alleine beanspruche, hätten die traditionellen Automarken immer noch starken Aufholbedarf - ihre Strategie: Kooperationen mit chinesischen Autobauern. So würden die klassischen Autobauer Zugang zu dem größten Markt der Welt und ihr lokaler Partner das Know-How aus den Industriestaaten erhalten.