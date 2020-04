Die leitende Portfoliomanagerin und ihr Team würden sich mit ihren Engagements daher vor allem auf Aktiengesellschaften konzentrieren, deren Produkte eine starke Binnennachfrage erfahren würden und die in schwer zugänglichen Märkten aktiv seien. "Solche Champions machen bis zu 70 Prozent unseres Portfolios aus", sage Yu Maurer. Dazu kämen etwa 20 Prozent Unternehmen, die gerade auf dem Sprung zu beschleunigtem Wachstum seien und höchstens 10 Prozent Turnaround-Kandidaten. Das seien Firmen, die zuletzt eine harte Zeit erlebt hätten, deren gesunde Fundamentaldaten aber eine baldige Erholung erwarten lassen würden. "Insgesamt ist festzuhalten, die Erholung der chinesischen Wirtschaft muss nicht zwingend V-förmig verlaufen. Wahrscheinlich ist eher ein U-förmiger Verlauf."



Die Portfoliomanagerin folge daher einer langfristigen Strategie und lege einen großen Schwerpunkt auf Technologiethemen. Im Fokus stünden die Sektoren IT, Gesundheit und Finanzen wie auch Basiskonsumgüter und Verbraucherdienste. Im Portfolio fänden sich Tencent (ISIN KYG875721634/ WKN A1138D), Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) und Netease (ISIN US64110W1027/ WKN 501822), aber auch Ping An Insurance (ISIN CNE1000003X6/ WKN A0M4YR) und TAL Education (ISIN US8740801043/ WKN A1C7VE). Ping An biete Online-Kredite und -Vermögensverwaltung sowie Online-Krankenversicherungen und medizinische Dienstleistungen. Mittels Gesichts- und Spracherkennung und der Nutzung biometrischer Daten habe sich das Unternehmen zum führenden technologiegetriebenen Finanzdienstleistungskonzern entwickelt. Und die TAL Education Group entwickle Technologien für den Heimunterricht, zunächst, um dem Lehrermangel in armen, ländlichen Gebieten entgegenzuwirken und Schülern über Online-Lernplattformen einen besseren Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Solche Dienste hätten in den letzten Monaten viel Auftrieb erfahren, dieses Momentum dürfte weiter bestehen bleiben.



Und nicht zuletzt würden die langfristigen Trends auch trotz Coronavirus weiter laufen: Das seien etwa der große und weiter wachsende Binnenmarkt, ein wachsender Talentpool oder auch das Ausgabeverhalten der Volksrepublik. "So hat das Online-Bezahlsystem Alipay beispielsweise 2,5 Mal so viele aktive Nutzer wie sein US-Pendant PayPal (ISIN US70450Y1038/ WKN A14R7U)", erkläre Yu Maurer.



Jedes Jahr würden etwa sechs bis sieben Millionen Hochschulabsolventen auf den Arbeitsmarkt drängen, davon etwa 2,8 Millionen hochqualifizierte Absolventen mit technischen und naturwissenschaftlichen Abschlüssen. Das werde die chinesische Wirtschaft weiter stärken. "Und China gibt mit 452 Milliarden US-Dollar fast so viel für Forschung und Entwicklung aus wie die USA mit 511 Milliarden. Die Tüftlernation Deutschland nimmt sich mit 119 Milliarden da eher bescheiden aus", so Yu Maurer.



Während China strukturelle Veränderungen durchmache und sich von einer exportorientierten zu einer konsum- und innovationsgetriebenen Wirtschaft entwickle, ergebe sich eine Reihe spannender Entwicklungen. "Als Anleger sind wir uns vollkommen bewusst, dass Investments in China Risiken bergen. Aber die Möglichkeiten und Chancen sind nach wie vor zu groß, um sie zu ignorieren." (06.04.2020/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Seit dem 29. März ist die Abriegelung aufgehoben, die Einreise nach Wuhan ist wieder möglich, so die Experten von BNP Paribas Asset Management.Mit Hochgeschwindigkeitszügen seien schon 12.000 Menschen in die Stadt gekommen, so die Nachrichtenagentur Xinhua. Das sei eine gute Nachricht, auch wenn bei offiziellen Meldungen aus Peking eine gewisse Skepsis nie verkehrt sei. Aber weiter: Auch die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus in China gehe zurück: So würden kaum inländische Neuinfektionen mehr gemeldet, sondern nur "importierte Fälle", etwa von Rückkehrern aus dem Ausland. Im Inland sei die Ausbreitung dagegen unter Kontrolle gebracht, heiße es nach Angaben der Gesundheitskommission in Peking. Hierzu müsse man allerdings wissen, dass China die Zählweise in den vergangenen Monaten mehrfach geändert habe. Dennoch würden die Nachrichten Anlass zum Aufatmen und Hoffnung auf ein Comeback der Kurse bieten.Denn auch die Wirtschaft erhole sich, langsam nähmen Fabriken und Unternehmen die Arbeit wieder auf. Die strengen Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 hätten die chinesische Wirtschaft praktisch zum Stillstand gebracht, nun komme sie wieder in Schwung: "Mitte April dürfte Chinas Wirtschaft gut 80 Prozent der Lieferketten wiederhergestellt haben, Gleiches gilt für Auslastung und Produktivität", erwarte Caroline Yu Maurer, Chefin des China-Teams von BNP Paribas Asset Management. Doch solange die Handelspartner in Europa und Amerika gegen Virus und Rezession ankämpfen würden, werde auch Chinas Industrie nicht zu alter Stärke zurückkehren: "Größtes Risiko derzeit ist die ausbleibende Auslandsnachfrage."