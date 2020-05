Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Coronavirus-Krise hat die Kapitalmärkte durchgerüttelt, so die Analysten von Postbank Research.Einige Investoren hätten dies genutzt, um ihre Portfolios neu auszurichten. Ende April seien knapp 900 Fondsmanager, die zum Teil ausschließlich in den Schwellenländern investieren würden, über ihre regionalen Aktienquoten befragt worden; das insgesamt verwaltete Fondsvermögen der Studienteilnehmer betrage 1,6 Billionen US-Dollar. Die Umfrage habe ergeben, dass die Fondsmanager chinesische Aktien derzeit im Schnitt mit 25 Prozent in ihren Portfolios gewichten würden - eine Steigerung um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Die relativ stabile Entwicklung chinesischer Aktien in diesem Jahr habe sicherlich dazu beigetragen: Während der S&P 500 noch immer einen Verlust von mehr als zehn Prozent seit Jahresbeginn aufweise, seien es beim MSCI China lediglich fünf Prozent. Die Ergebnisse der Umfrage würden aber auch die zunehmende Bedeutung chinesischer Wertpapiere für die globalen Finanzmärkte widerspiegeln. Ein Trend, der sich wegen der voranschreitenden Marktöffnung fortsetzen dürfte und neben den in Hongkong gehandelten Papieren auch Festlandaktien sowie chinesische Anleihen betreffe. (18.05.2020/ac/a/m)