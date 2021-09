In Übereinstimmung mit dem zentralen Szenario einer anstehenden zyklischen Verlangsamung, das die Experten in der letzten Carmignac‘s Note vom Juli "Der Konjunkturzyklus ist unausweichlich" erläutert hatten, seien die Renditen auf den Zinsmärkten seit Anfang des Sommers rückläufig. Doch sei es angebracht, sich in den nächsten Monaten weiterhin im Renditerückgang zu positionieren? Davon seien die Experten nicht überzeugt.



Die erwartete Erholung auf dem Arbeitsmarkt könnte auf längere Sicht zu einem deutlichen Anstieg der Löhne insbesondere von gering qualifizierten Arbeitnehmern führen. Darüber hinaus dürften bestimmte Bestandteile der Berechnung der monatlichen Inflationszahlen, beispielsweise die Mieten (40% des Warenkorbs), ansteigen und an die Stelle der durch die Unterbrechungen der Lieferketten ausgelösten Preisanstiege treten. Der Inflationsanstieg dürfte sich somit fortsetzen.



Die FED scheine ganz allmählich die Normalisierung ihrer Geldpolitik einleiten zu wollen. Ihr wichtigster Indikator, der Arbeitsmarkt, zeige erste Anzeichen von Spannungen, obgleich die Delta-Variante nach wie vor Wachsamkeit erfordere. Nach dem Treffen in Jackson Hole zeichne sich ab, dass die Reduzierung der Anleihenkäufe mit Ende des Jahres, wahrscheinlich im Dezember, beginnen könnte. Die FED sei jedoch immer noch in einer schwierigen Lage. Die Verringerung der haushaltspolitischen Unterstützung im Jahr 2022 werde zweifellos zur Verlangsamung des Wachstums der US-Wirtschaft beitragen. Ihr Wachstumstempo dürfte jedoch weit über ihrem Potenzial bleiben und somit weiter für Preisdruck sorgen. Somit könnte die FED mit einer Art "Stagflation 2.0" konfrontiert werden, d. h. sowohl mit einer Konjunkturverlangsamung als auch einem Anstieg der Inflationserwartungen. Das würde die Festlegung einer optimalen Geldpolitik außerordentlich erschweren.



Die Aussichten auf haushaltspolitische Unterstützung durch die Biden-Regierung seien weiterhin ungewiss. Zuletzt scheinen erhebliche Fortschritte bei der Ausgestaltung der nächsten Konjunkturprogramme erzielt worden zu sein. Dennoch sei das Vorhaben der Biden-Regierung, noch vor den US-Zwischenwahlen 2022 innerhalb weniger Monate zwei wichtige Programme durchzubringen - ein parteiübergreifendes Paket für die "physische" Infrastruktur und ein Paket für die "menschliche" Infrastruktur -, sehr gewagt. Genaueres zu diesen Konjunkturprogrammen dürfte man frühestens im Oktober erfahren.



In Europa sei die Lage weniger angespannt als in den USA. Die Inflationserwartungen, die verglichen mit dem Ziel der Europäischen Zentralbank seien zu niedrig seien, würden weiter im Mittelpunkt ihrer Überlegungen stehen. Die Diskussion über eine Verlängerung des aktuellen Programms (PEPP), das nach jetzigem Stand bis März 2022 weiterlaufen solle, halte an und habe das Szenario einer automatischen Rückkehr zum früheren Kaufprogramm (APP) verdrängt. Diese im Vergleich zu den USA lockerere Geldpolitik ermögliche eine höhere modifizierte Duration der Portfolios in Europa, wobei die Experten jedoch äußerst selektiv bleiben würden. Aus diesen Gründen würden sie eine sehr direktionale Positionierung in den Anleihemärkten für verfrüht halten. Ihre Haltung bleibe daher vorsichtig und flexibel.



Daher wäre blindes Vertrauen in die kommenden geldpolitischen Beschlüsse in Augen der Experten zurzeit ebenso ungerechtfertigt wie übermäßiges Misstrauen gegenüber China. Bei ihrem Anleihemanagement würden sie sehr vorsichtig vorgehen und seien bereit, sich an die Entwicklung der geld- und haushaltspolitischen Bedingungen anzupassen. Innerhalb der Aktienkomponente seien Growth-Aktien, die sich auch im Falle eines enttäuschenden Wachstumsszenarios halten könnten, übergewichtet. Zudem würden sie an ihren Positionen in China festhalten, einer Titelauswahl mit sehr hohem Potenzial und einer zuletzt wieder sehr ansehnlichen Kursentwicklung.



Bei chinesischen Aktien hätten die Experten ein äußerst selektives Exposure und würden sich auf Unternehmen konzentrieren, die im Inland tätig seien und von den langfristigen Regierungsplänen profitieren würden. Ihre Anlagen böten weiterhin attraktive Wachstumsperspektiven und würden von den aktuellen Niveaus aus ihres Erachtens ein hohes Kurssteigerungspotenzial bergen. Sie würden sich auf folgende Sektoren konzentrieren: Technologie (Cloud, Halbleiter und Internet), Gesundheit und erneuerbare Energien.



In den Industrieländern setze eine Trendwende bei den Frühindikatoren ein, und die Inflation könnte unerwartet hoch ausfallen. Gleichzeitig seien die Gewinnerwartungen rückläufig, da sich die Anleger auf den Ausblick für 2022 konzentrieren würden. Die Experten würden den Fokus daher weiter auf Unternehmen richten, die dank einer hohen Gewinntransparenz und Preissetzungsmacht von diesem Umfeld profitieren dürften. Nur sehr wenige Unternehmen seien jedoch in der Lage, sich unter diesen Bedingungen zu behaupten. In einem Umfeld, in dem die Performanceunterschiede zunehmen könnten, dürfte die Titelauswahl daher wieder ihr Hauptperformancetreiber werden.



Bei Anleihen hätten die Experten eine modifizierte Duration auf moderatem Niveau. In Europa hätten sie das Exposure in Staatsanleihen von Nicht-Kernländern, in denen sie in den vergangenen Monaten investiert gewesen seien verringert. Bei Staatsanleihen würden sie daher nach wie vor Länder bevorzugen, die über deutlichen Spielraum für politische Lockerungen verfügen würden, wie z. B. China. Das Land, dessen Konjunkturzyklus bereits fortgeschritten sei, zeichne sich durch weitgehend positive Realzinsen sowie geld- und fiskalpolitischen Spielraum aus - ganz anders als die von finanzieller Repression geprägten westlichen Märkte.



Bei Unternehmensanleihen könnten der potenzielle Liquiditätsentzug und die geringere Wachstumsdynamik zu einer Ausweitung der Kreditspreads führen. In diesem atypischen Zyklus, in dem finanzielle Repression und stark negative Realzinsen weiter Bestand hätten, dürfte sich eine äußerst aktive Positionsauswahl jedoch auszahlen. (22.09.2021/ac/a/m)





Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Während der Sommer zu Ende geht und die positive Entwicklung der Aktienmärkte anhält, gibt es zwei Themen, denen Anleger besondere Aufmerksamkeit widmen sollten, so Gergely Majoros, Mitglied des Investment Committee von Carmignac.Die erste sei die jüngste Verschärfung der Regulierungen in China. Die zweite sei für die Aktienmärkte ebenso wichtig und betreffe die zukünftige Entwicklung der Anleiherenditen.Die jüngsten Regulierungsschritte, die insbesondere bestimmte Segmente der chinesischen New Economy betreffen würden, seien deutlich restriktiver als die beiden Male zuvor, in den Jahren 2015 und 2018. Sie seien in kurzer Zeit in mehreren Unterbereichen der New Economy erfolgt und würden darauf abzielen, das Ausufern mehrerer Aspekte (marktbeherrschende Stellungen, Ungleichheit), die erhebliche Auswirkungen auf die Wertentwicklungen hätten, dauerhaft zu korrigieren. Sei nun davon auszugehen, dass die chinesischen Behörden die großen Internetfirmen im Namen des angestrebten gemeinsamen Wohlstands oder im Namen der strategischen Rivalität zwischen den USA und China im Tech-Bereich auf Dauer schwächen würden? Würden sie Privateigentum beschneiden und die Rechtsstrukturen ("Variable Interest Entities") verändern, die eingeführt worden seien, um Börsengänge chinesischer Firmen im Ausland zu ermöglichen? Nach Überzeugung der Experten laute die Antwort: Nein.Diese Logik stünde in starkem Widerspruch zu den notwendigen und strategischen Bemühungen, die chinesischen Kapitalmärkte schrittweise zu öffnen. Dank der vor ein paar Jahren geschaffenen Verbindung ("stock-connect") zwischen Hongkong und den chinesischen Börsen profitiere China heute von einem kontinuierlichen Investitionsfluss. Dies sei ein entscheidender Schritt im Hinblick auf die Öffnung der chinesischen Märkte. Diese Logik würde im Übrigen auch dem langfristigen Ziel zuwiderlaufen, den Yuan zu einer internationalen Reservewährung zu machen.Die zentrale Kommission für Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten (Central Financial and Economic Affairs Commission) habe außerdem vor kurzem die gesellschaftspolitischen Ziele der Partei näher erläutert, wobei sie betont habe, dass es sich bei den Veränderungen um einen allmählichen Prozess handle und sie dafür sorgen wolle, dass das Umfeld für den privaten Sektor in China günstig bleibe. Außerdem würden verschiedene Aussagen der chinesischen Behörden in den letzten Tagen bestätigen, dass der Finanzplatz Hongkong für China wichtig sei und das Land nicht vorhabe, den Notierungen an US-Börsen ein Ende zu setzen.Die meisten angekündigten Schritte würden sich mit den langfristigen politischen Zielen und Ambitionen der chinesischen KP decken. Die Maßnahmen, die die chinesischen Behörden im Namen des gemeinsamen Wohlstands gegen die immer offenkundigeren Negativeffekte der marktbeherrschenden Stellung bestimmter Akteure der New Economy für die Zivilgesellschaft unternehmen würden, mögen hart erscheinen - im Grunde würden sie jedoch auf denselben Sorgen basieren, die auch westliche Industrienationen umtreiben würden. Im Bildungsbereich habe sich die keineswegs auf China beschränkte Problematik der wachsenden Ungleichheit bei den Bildungschancen der Kinder beispielsweise in den horrenden Kosten für außerschulischen Privatunterricht oder im Preisanstieg bei Immobilien in der Nähe guter Schulen manifestiert. Im Bereich der Menü-Lieferdienste hätten sich die prekären Arbeitsverhältnisse der Millionen von freiberuflichen Auslieferern zu einem sozialen Problem entwickelt.Die aktuelle Regulierungswelle, die bestimmte Unternehmen der chinesischen New Economy im Visier habe, habe dazu geführt, dass deren Kursentwicklung erheblich von der US-amerikanischen Technologiebranche abweiche. So sei der Nasdaq Golden Dragon China Index, in dem einige führende Unternehmen der chinesischen Tech-Branche enthalten seien, in den ersten acht Monaten des Jahres um 27% zurückgegangen, während der Nasdaq Composite Index im gleichen Zeitraum um 18% gestiegen sei. Sie habe sogar eine Korrektur von bestimmten Segmenten der chinesischen Börse nach sich gezogen, die nicht unmittelbar im Visier der neuen Maßnahmen stünden. So hätten beispielsweise auch Anbieter von Cloud-Dienstleistungen oder Betreiber von Rechenzentren, die die notwendige Infrastruktur für die Internetfirmen bereitstellen würden, einen großen Teil ihrer Börsenkapitalisierung eingebüßt. Dies bedeute, dass viele Unternehmen nun gegenüber ihren historischen Kennzahlen und vergleichbaren US-Unternehmen sehr attraktive Bewertungen aufweisen würden.Aus all diesen Gründen sei China nach Dafürhalten der Experten ein Markt, in den man auf jeden Fall weiter investieren könne - unter der Voraussetzung, dass man sich selektiv positioniere. Sie würden daher an ihrer überzeugungsbasierten Auswahl an Titeln aus der chinesischen New Economy festhalten. Ihr Ansatz basiere weiterhin auf der Ermittlung von Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, die gut geführt seien, solide Bilanzen aufweisen und von langfristigen, erkennbaren Trends profitieren würden. Angesichts des Tempos, mit dem zuletzt Ankündigungen aufeinander gefolgt seien und der Richtung, in die diese gehen würden, erscheine es ihnen im Übrigen immer wahrscheinlicher, dass das neue regulatorische Umfeld mit der Zeit klarer werden dürfte. Dies werde es Anlegern ermöglichen, die neuen Informationen nach und nach in die Bewertungen aufzunehmen und selbst zu beurteilen, wie attraktiv diese Unternehmen tatsächlich seien.