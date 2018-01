Hannover (www.aktiencheck.de) - In der kommenden Handelswoche melden die chinesischen Statistikbehörden aktuelle Zahlen zum Wachstum der Wirtschaftsleistung in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft, so die Analysten der Nord LB.



Mit Blick auf die am Donnerstag (08:00 Uhr) zur Veröffentlichung anstehenden BIP-Zahlen für das 4. Quartal 2017 habe im Verlauf dieser Woche bereits kein geringerer als der für die ökonomische Geschäftstätigkeit im Reich der Mitte verantwortlich zeichnende Premier Li Keqiang die sprichwörtliche Katze aus dem Sack gelassen. So habe Li für das Gesamtjahr 2017 bereits einen Zuwachs des volkswirtschaftlichen Outputs um 6,9% verkündet. Demzufolge habe sich das Expansionstempo in den vergangenen Monaten offenbar noch etwas mehr beschleunigt als von den Analysten und dem Gros der Marktteilnehmer erwartet (NORD/LB und Bloomberg-Konsens: 6,8%). Rechnerisch ergäbe sich daraus ein durchaus lebhaftes 4. Quartal mit einem Zuwachs von 1,7% Q/Q bzw. knapp 7,0% annualisiert.



Sofern die Statistikbehörden die "Flüsterschätzungen" von Premier Li bestätigen würden, dürften das die Marktteilnehmer - nicht nur in China - mit gewissem Wohlwollen zur Kenntnis nehmen. Bei den offiziellen Zahlen sollten interessierte Marktbeobachter dann auch die Details im Auge behalten. Vor allem Hinweise mit Blick auf das Voranschreiten beim Umbau des Wachstumsmodells hätten aus Sicht der Analysten eine hohe Relevanz. Sollte die aktuelle Dynamik zulasten eines ausgeglichenen Wachstums gegangen sein, wäre die Freude in Peking sicherlich nur von kurzer Dauer. (12.01.2018/ac/a/m)





