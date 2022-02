Wie der CEWC bereits signalisiert habe, strebe China ein moderates Tempo bei der Dekarbonisierung an, um ein Gleichgewicht zwischen Wirtschaftswachstum und Klimazielen herzustellen. In diesem Zusammenhang solle das Prinzip "Investitionen vor Desinvestitionen" gelten, sodass Investitionsförderungen in erneuerbare Energien durch mehr Anreize erhöht würden, sowie die traditionellen, auf fossilen Brennstoffen basierende Energie in der Zwischenzeit als verlässliche Ressource beibehalten werde.



Das angestrebte Ziel für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2022 werde auf dem Nationalen Volkskongress im März bekannt gegeben und dürfte zwischen 5% und 6% liegen, wobei davon auszugehen sei, dass das Ziel in einem von zahlreichen politischen Umwälzungen geprägten Jahr, leicht überschritten werden könne. Angesichts der Verlagerung des Schwerpunkts auf Wachstum und Lockerung würden die Experten glauben, dass Chinas Kreditimpuls die Talsohle bereits durchschritten habe und sich Anfang des Jahres wieder erholen dürfte.



Gleichzeitig dürfte Chinas wirtschaftliche Entwicklung nicht vollkommen unbeeindruckt bleiben von dem bereits angekündigten geldpolitischen Wandel der USA. Die FED habe bereits Mitte Dezember beschlossen, das Tempo des Tapering auf 30 Mrd. USD pro Monat zu verdoppeln und damit das Tapering im März zu beenden. Außerdem werde die FED, wie kürzlich angekündigt, schon bald den Leitzins anheben. Innerhalb der nächsten zwei Jahre seien vier bis fünf Zinserhöhungen gut vorstellbar.



Das Yin und Yang der Divergenz zwischen der chinesischen und der US-amerikanischen Geld- und Finanzpolitik könnte erhebliche Auswirkungen auf Investitionen haben. Anleger sollten sich frühzeitig auf diese möglichen politischen Bewegungen einstellen.



Schließlich könnte die sich verengende Zinsdifferenz einen Abwärtsdruck auf den Chinesischen Yuan ausüben. Zwar werde die Währung nach wie vor durch eine robuste Zahlungsbilanz und Investitionsströme gestützt, dennoch dürfte die Straffung der US-Geldpolitik den Dollar insgesamt aufwerten. Gleichzeitig sei es gut möglich, dass die Lockerung der chinesischen Politik zu einer steileren Renditekurve und zu mehr Unterstützung von Risikoanlagen, einschließlich Aktien und Hochzinsanleihen , führe. Dabei würden sich vermutlich grüne Investitionen - Solar- und Windenergie, der Ausbau der Stromnetze, Stromspeicherung, Effizienzsteigerungen in verschiedenen Branchen usw. - zu einem neuen Wachstumsmotor entwickeln und sollten 2022 von der politischen Lockerung profitieren.



Auch wenn sich die USA und China in diesem Jahr in unterschiedliche Richtungen bewegen würden, so gelte es abzuwarten, welcher dieser beiden Wege sich als der erfolgreichere erweise. Einige Parameter seien schließlich noch offen: Könne Chinas Politikwechsel den sich andeutenden Abschwung überhaupt noch aufhalten? Wie ernst meine es die US-Notenbank mit der Eindämmung der Inflation und wie hoch könne der Leitzins angesichts des übermäßigen Anstiegs der Verschuldung nach der COVID-Pandemie überhaupt steigen, ohne dass der fragile Aufschwung entgleise? Die Anleger würden ihre Investitionen entsprechend anpassen müssen, indem sie darauf achten würden, welche politischen Entscheidungsträger ihre Worte besser umsetzen könnten. (25.02.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zumindest das erste Quartal des Jahres 2022 wird noch immer im Schatten der Pandemie und des bislang anhaltenden Inflationsdrucks stehen, so Tracy Chen, Portfoliomanagerin bei Brandywine Global Investment Management, Teil von Franklin Templeton.Zahlreiche Maßnahmen würden sowohl im Kampf gegen die Ausbreitung der Omikron-Variante als auch zur Eindämmung der Inflation nötig sein. Vor allem letzteres dürfte für eine wachsende wirtschaftliche sowie politische Divergenz zwischen den beiden größten Volkswirtschaften China und USA sorgen, die sich in ihrer Geldpolitik bereits in gegensätzliche Richtungen bewegen würden. Das angestrebte Ziel für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2022 werde auf dem Nationalen Volkskongress im März bekannt gegeben und dürfte zwischen 5% und 6% liegen.Während die USA die Inflation nicht nur mit der Beendigung der Anleihekaufprogramme, sondern auch durch bereits angekündigte Zinserhöhungen bekämpfen wolle, habe China auf der Zentralen Wirtschaftskonferenz (CEWC) festgelegt, sich in der bevorstehenden Zeit ausschließlich auf das Wachstum und dessen Stabilisierung zu konzentrieren und dabei keine Investitionen zu scheuen. Die Konsequenzen der strikten Corona-Politik Chinas, die sich anhand der Nachfragerückgänge, Angebotsschocks sowie des sich bereits abzeichnenden Abwärtstrends am Immobilienmarkt äußern würden, dürften dabei eine Herausforderung darstellen, die es vorrangig zu überwinden gelte.Außerdem fordere die chinesische Regierung eine proaktive Steuerpolitik, die schnellere Ausgaben für Steuer- und Abgabensenkungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie eine grüne Infrastruktur möglich mache. Die Geldpolitik werde darauf abzielen, reichlich Liquidität zur Verfügung zu stellen, um KMU, Innovation und umweltfreundliche Entwicklung durch kurzfristige Kreditvergabe mit niedrigeren Kreditkosten zu unterstützen.