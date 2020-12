Auch die Aussichten für den Start ins neue Jahr würden sich zunehmend bessern: So habe der CFLP Einkaufsmanagerindex der China Federation of Logistics and Purchasing für den verarbeitenden Sektor unerwartet deutlich von 51,4 Punkte auf 52,1 Punkte angezogen und notiere damit auf einem Drei-Jahreshoch. Insbesondere der Anstieg der Orderkomponente habe dazu beigetragen. Ebenfalls nochmals verbesserte Ergebnisse seien vom CFLP PMI für den Dienstleistungssektor gekommen: Der Index sei mit 56,4 Punkten auf den höchsten Stand seit Juni 2012 gesprungen. Der Service-Sektor weise insofern eine noch stärkere Dynamik als der Produktionsbereich auf. Der Bauindex habe sogar wieder die Marke von 60 Punkten überschritten.



Eine Voraussetzung für eine anhaltende Beschleunigung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität sei, die Infektionszahlen konstant niedrig zu halten. Dem zentral regierten China gelinge dies. Um nicht zu sehr vom Export durch eine Nachfrageschwäche des Westens abhängig zu sein, wolle sich das Land auf den Binnenkonsum konzentrieren. Eine aufgehellte Stimmung unter den Verbrauchern und eine gestiegene Sparquote würden den Konsum und damit auch den Dienstleistungssektor stützen. China präsentiere sich derzeit selbstbewusst: So sei es gelungen, eine Rakete auf den Mond zu schicken und das 15 Staaten umfassende Freihandelsabkommen RCEP abzuschließen. Andererseits unterdrücke Peking Hongkonger Bürger, und massive Kreditausfälle von Anleihen staatseigener Unternehmen (SOE) würden die Stabilität des Kreditmarkts infrage stellen und die wirtschaftliche Erholung gefährden.



Auch in den kommenden Jahren werde die USA bei Themen wie Technologietransfer und Eigentumsrechte hart bleiben und unter Biden sogar Kooperationen mit anderen Ländern eingehen. Die Geld- und Fiskalpolitik würden zu Beginn 2021 auch weiter abwartend bleiben. Hohe Infektionszahlen in den USA und die stabile konjunkturelle Situation in China hätten den Renminbi beflügelt. So sei der US-Dollar bis unter die Marke von 6,60 CNY gefallen. Eine Gegenbewegung dürfte aber in 2021 erfolgen. (14.12.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - China ist längst schon wieder auf einen Erholungs-Pfad zurückgekehrt, so die Analysten der Nord LB.Das würden auch die vorgelegten BIP-Wachstumszahlen für das dritte Quartal mit einem Zuwachs von 2,7% Q/Q (nach 11,7% Q/Q in Q2) und einer Jahresrate von sogar 4,9% belegen. Die vorliegenden "harten" Indikatoren aus dem Monat Oktober würden bestätigen, dass sich diese Tendenz auch beim Start in das vierte Quartal fortsetzen dürfte: Die Industrieproduktion habe um 6,9% Y/Y zugelegt, die Einzelhandelsumsätze hätten um 4,3% Y/Y angezogen. China komme neun Monate nach dem Höhepunkt der dortigen Katastrophe halbwegs sicher aus dem wirtschaftlichen Tief.