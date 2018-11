Paris (www.aktiencheck.de) - Die vergangenen Monate waren wahrlich keine einfachen für Rohstoffanleger, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Durch die Bank hätten alle wichtigen Metalle deutliche Einbußen hinnehmen müssen. Doch nachdem Edelmetalle wie Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) und Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) bereits im Oktober einen Aufwärtstrend aufgewiesen hätten, könnten nun auch die konjunktursensiblen Industriemetalle nachziehen. Die Aktien der Rohstoffkonzerne hätten es - gemessen am STOXX Europe 600 Basic Resources, der die 19 größten Bergbau- und Metallurgie-Unternehmen sowie Rohstoffhändler aus Europa zusammenfasse - bereits vorgemacht. Seit Ende Oktober habe das Börsenbarometer kräftig zulegen können und in dieser Bewegung auch die Erholung des Gesamtmarktes übertrumpft.



Die künftige Entwicklung der Metallkurse werde auch von der Verfassung der chinesischen Wirtschaft bestimmt, sei das Reich der Mitte doch mit Abstand der wichtigste Abnehmer für Industriemetalle. Zwar würden weltweit derzeit einige Krisenherde wie etwa die zähen Brexit-Verhandlungen oder der italienische Haushaltsentwurf für Unruhe sorgen; trotzdem könnte die chinesische Konjunktur auf Kurs bleiben. So versuche die Regierung in Peking, mit Steuererleichterungen, Senkungen des Mindestreservesatzes für Banken und Investitionen die negativen Auswirkungen rund um den Handelsstreit mit den USA abzufedern. Apropos Handelsstreit: Mit der Ankündigung eines Treffens zwischen den Regierungschefs der USA und China könnte sich die Situation auch politisch entspannen - und den Rohstoffunternehmen zusätzlichen Rückenwind verleihen. (Ausgabe vom 09.11.2018) (12.11.2018/ac/a/m)



