Die Konjunkturdaten in den vergangenen Wochen seien gemischt ausgefallen: Als eher enttäuschend seien die Veröffentlichungen zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion jeweils für den Berichtsmonat Juli zu bezeichnen gewesen. Dagegen sei trotz aller - oder gerade wegen der in Aussicht gestellten - neuen Zölle ein weiterer Anstieg der chinesischen Exporte gemeldet worden. Da aber die Importe nochmals deutlicher angezogen hätten, habe sich der chinesische Handelsbilanzüberschuss etwas verringert.



Die zuletzt zu beobachtenden überwiegend leicht rückläufigen Stimmungsumfragen im Unternehmenssektor würden zwar die Hinweise bestätigen, dass die chinesische Konjunktur auf einen gemächlicheren Wachstumspfad einschwenken dürfte, allerdings sei ein abruptes Abrutschen nicht zu erwarten. Einzelne Moll-Töne würden eben noch kein trauriges Lied machen!



Dennoch würden die Risiken für das Reich der Mitte zunehmen, da sich der Handelskonflikt mit den USA fortsetze. Nachdem die US-Regierung bereits seit 6. Juli höhere Zölle auf Importe aus China in Höhe von 34 Mrd. USD erhoben habe, sei am 23. August die nächste Eskalationsstufe mit zusätzlichen US-Zöllen über ein Importvolumen aus China über 16 Mrd. USD gefolgt. Die Strafgebühr liege bei 25%. Weitere USD 200 Mrd. Zollandrohung des US-Präsidenten stünden im Raum. Die zwischenzeitlichen Entspannungssignale aus Washington in Richtung Peking seien mittlerweile wieder mit einem Fragezeichen zu versehen. Neben den lokalen Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung zur Abfederung der Auswirkungen würden sich die Verantwortlichen auch um Verbesserungen von Wirtschaftsbeziehungen bemühen - etwa nach Europa. (Ausgabe vom 24.08.2018) (29.08.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Im Zuge der Bereitstellung von USD-Liquidität durch die People's Bank of China konnte sich der Yuan wieder vorläufig stabilisieren, so die Analysten der Nord LB.Damit sei der im Mai begonnene Abwärtstrend der chinesischen Währung zumindest zeitweilig gestoppt worden. Auch die Nachricht, eine chinesische Delegation reise in die USA, um Gespräche zu dem sino-amerikanischen Handelskonflikt aufzunehmen, habe auch zu der vorübergehenden Beruhigung beim Devisenkurs beigetragen. Doch die Verhandlungen seien bisher ergebnislos verlaufen.