Paris (www.aktiencheck.de) - "Wir glauben, dass einige chinesische Unternehmen das Zeug haben, die künftigen Superstar-Unternehmen zu werden", erklärt Jessica Tea, Investmentspezialistin bei BNP Paribas Asset Management.Ping An Insurance (ISIN CNE1000003X6/ WKN A0M4YR) beispielsweise biete Online-Kredite und -Vermögensverwaltung sowie Online-Krankenversicherungen und medizinische Dienstleistungen. Gesichts- und Spracherkennung und die Nutzung biometrischer Daten würden dem Unternehmen helfen, Ansprüche rasch zu bearbeiten und potenzielle Betrugsfälle auszumerzen. Damit habe es sich zum weltweit führenden technologiegetriebenen Finanzdienstleistungskonzern entwickelt. Tendenz weiter steigend, denn die zunehmende Vergreisung Chinas schaffe eine enorme Nachfrage in den Bereichen Pflege, Versicherung und Gesundheitsvorsorge: Bis 2027 würden etwa 100 Millionen Chinesen in die Reihen der über 60-Jährigen aufrücken, der Anteil der Senioren steige damit auf 22 Prozent der Gesamtbevölkerung.Weiter sei zu erwarten, dass neue Technologien die Unterversorgung in ländlichen Regionen in dem riesigen Land abmildern würden. So entwickle etwa die TAL Education Group (ISIN US8740801043/ WKN A1C7VE) Technologien, um Schülern auf dem Land über Online-Lernplattformen einen besseren Zugang zu Bildung zu ermöglichen und so dem Lehrermangel in abgelegenen und verarmten Gebieten entgegenzuwirken. Livestreaming im Klassenzimmer und die so genannte Doppel-Lehrerklasse würden zum Lern-Modell: Ein Lehrer gebe Unterricht per Online-Videoübertragung und ein Lehrassistent betreue die Schüler persönlich vor Ort. Schwänzen sei nicht: TAL Education und New Oriental Education (ISIN US6475811070/ WKN A0KFDH) seien Unternehmen, die Gesichtserkennungssoftware für das Online-Tutoring einsetzen würden. (14.11.2019/ac/a/m)