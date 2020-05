Kritische Marktbeobachter würden die Verbesserung anerkennen, jedoch ihre Nachhaltigkeit bezweifeln. Die Erholung im Bereich der Schwerindustrie werde vor allem den Stimulus-Programmen zugeschrieben. Zudem werde angemahnt, dass China Güter für den internationalen Markt wie am Fließband produziere, die üblichen Abnehmer jedoch noch gar nicht investiert hätten.



So oder so sei es keine gute Idee, aus der Entwicklung eines einzigen Monats weitreichende Schlüsse zu ziehen. Der Monat April beweise keine Robustheit oder signalisiere einen Wendepunkt, insbesondere werde die nachlassende Auslandsnachfrage für Gegenwind sorgen. Aber der Monat April sage etwas über das Sentiment aus: Es würden Zweifel, ungeklärte Fragen und hohe Skepsis grassieren. Viele Marktteilnehmer seien extrem auf die trübe Gegenwart fokussiert und somit nicht bereit, die Zeichen einer möglichen Verbesserung anzuerkennen.



Mit der Veröffentlichung neuer Wirtschaftsdaten bestehe immer die Möglichkeit, sich in meinungsgetriebenen Diskussionen um die nahe Zukunft zu verstricken. Was wirklich zähle, sei die Tatsache, dass sich China in einer Erholungsphase nach einem wirtschaftlichen Ohnmachtsanfall befinde. Wie die Erholung tatsächlich verlaufe, hänge auch vom zeitlichen Verlauf der Wiedereröffnung weiterer Volkswirtschaften und einer gesunden Nachfrage nach Exporten ab.



China sei weiterhin keine perfekte Blaupause, dennoch würden sich aus den jüngsten Daten neue Erkenntnisse gewinnen lassen. Die wirtschaftliche Erholung sei angelaufen, begleitet werde sie von unzähligen Fragezeichen und Zweifeln. Dies gelte auch für Europa und die USA, wo typische Projektionen eine zähe, langwierige Erholung voraussähen, die zudem abhängig von den Hilfsprogrammen der Regierung seien. Wer als Anleger nach guten Nachrichten Ausschau halte, werde sich weiterhin gedulden müssen. Immerhin: Das Sentiment bleibe deutlich eingetrübt. Jedes hoffnungsvolle Signal erwirke eine Verbesserung der Erwartungshaltung und werde unmittelbar eingepreist - ein gutes, wenn auch etwas verstecktes Zeichen.







Am vergangenen Freitag hat China weitere Daten veröffentlicht, die Aufschluss über die wirtschaftliche Aktivität des Landes geben sollen, seit die rigorose COVID-Eindämmungspolitik wieder aufgehoben wurde. Ob China eine gute Blaupause für andere Länder liefern könne, welche mit den Lockerungen sukzessive nachgezogen hätten, sei natürlich dahingestellt. China sei ein spezieller Fall, und die wirtschaftlichen Erkenntnisse aus COVID-19 würden nicht perfekt auf Kontinentaleuropa oder die USA übertragbar sein. Dennoch biete die beginnende wirtschaftliche Erholung in China eine lehrreiche Vorschau auf das Leben nach der Stilllegung - und sollte dazu beitragen, Anlegern rund um die Welt eine rationale Erwartungshaltung zu verschaffen.