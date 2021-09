Einige Experten würden die jüngsten regulatorischen Maßnahmen als eine Art Bestrafung für chinesische Unternehmen interpretieren, die in den USA börsennotiert seien - insbesondere angesichts der Struktur von Variable Interest Entities (VIEs), die Offshore-Notierungen in einigen Sektoren erleichtere und die eine Unternehmensstruktur repräsentiere, die die Grundlage für Notierungen in der chinesischen Tech-Branche bilde. Die Experten von Comgest sehen auch, dass die Risiken für chinesische Unternehmen, die in den USA notiert sind, zunehmen, aber nicht aufgrund der VIE-Struktur. Denn die meisten der jüngsten regulatorischen Maßnahmen würden unabhängig vom Ort der Börsennotierung und von der Unternehmensstruktur gelten. Die Experten seien der Ansicht, dass sich das regulatorische Umfeld in China nicht wesentlich verändert habe. Die Regierung reagiere im Prinzip auf sozioökonomische Probleme - je größer die Branchen würden, desto größer auch die sozioökonomischen Probleme, die sie mit sich bringen würden.



In der Vergangenheit habe es zahlreiche regulatorische Änderungen gegeben, die für andere Sektoren Einschränkungen mit sich gebracht hätten. Der springende Punkt sei nun allerdings, dass größere Wachstumsunternehmen und Sektoren betroffen seien, welche häufig von ausländischen Investoren gehalten würden. Im Vergleich zu anderen Ländern, in denen die Verabschiedung neuer Gesetze und Vorschriften sehr öffentlich und langwierig verlaufen könne, erscheine den Experten der Prozess hier intransparenter - das bedeute für Anleger, dass man sich noch intensiver damit auseinandersetzen sollte, um Risiken vorherzusehen. Die Experten von Comgest erwarten, dass jene Unternehmen, die eine dynamische Managementstruktur aufweisen und in der Lage sind, auf die rasch verändernden Rahmenbedingungen zu reagieren, zu den langfristigen Gewinnern zählen werden.



Wenn man das Gesamtbild betrachte, sei das, was gerade in China passiere, durchaus mit Aktivitäten in anderen Ländern vergleichbar. Medien weltweit würden seit geraumer Zeit über die "nicht nachhaltigen Praktiken einiger Unternehmen in der sogenannten Gig Economy" berichten - womit vor allem gemeint sei, dass sie die Wirtschaftlichkeit über das Wohlergehen ihrer Lieferanten und Mitarbeiter stellen würden. Und Tech Unternehmen stünden auch in Europa und den USA in der Kritik, wobei sogar eine Zerschlagung der Unternehmen ins Spiel gebracht werde. Man denke hier nur an die Auseinandersetzung der Europäischen Union mit globalen bzw. US-amerikanischen Tech-Unternehmen zum Datenschutz.



Die Experten von Comgest beobachten diese Regulierungsthemen schon sehr lange und in den letzten Jahren haben sie dadurch eine vorsichtigere Haltung eingenommen, was neue Geschäftsmodelle betrifft. Als sie beispielsweise den Essenslieferdienst Meituan analysiert hätten, habe ihnen Sorge bereitet, dass die Rentabilität zulasten der Fahrer gehe. Sie hätten sich gefragt, wie stabil das künftige Gewinnwachstum angesichts des sozialen Drucks, die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter zu verbessern, sein könne. Ihr Fazit sei gewesen: ziemlich unsicher. Es sei kein Ding der Unmöglichkeit, sich über solche Risikofaktoren Gedanken zu machen, vor allem, wenn man in einem kommunistischen oder zumindest sozialistischen Land investieren wolle. Aufgrund der Tatsache, dass ESG-Kriterien vollständig in den Investmentansatz von Comgest integriert sind, werden solche sozioökonomischen und politischen Risiken bereits zu Beginn ihrer Analysen thematisiert.



Die Experten seien sich der Regulierungsrisiken absolut bewusst - was jedoch nicht bedeute, dass sie sie vollständig meiden würden. Sie würden jedoch versuchen, sie so gut wie möglich in ihre Investmententscheidungen einfließen zu lassen. In den letzten Jahren habe sie dies dazu veranlasst, über den chinesischen Internet-Sektor hinaus auch andere Branchen in Betracht zu ziehen, wie beispielsweise Möbelhersteller oder Unternehmen im Gesundheitswesen, die nicht annähernd unter "New Economy" fallen würden. (21.09.2021/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Die Medien haben auf die angekündigten Regulierungsmaßnahmen der chinesischen Regierung genauso stark reagiert wie die Aktienkurse, so die Experten von Comgest.