Linz (www.aktiencheck.de) - Trotz Coronapandemie konnte in China das Bruttoinlandsprodukt im Gesamtjahr 2020 um 2,3% gesteigert werden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Im letzten Quartal 2020 habe das chinesische BIP ein Wachstum von 6,5% gegenüber Q4 2019 erreicht. Die Dynamik des Aufschwungs und der chinesischen Exporte könnte sich verlangsamen, denn die Produktion laufe auch in anderen Ländern wieder an. Es sei möglich, dass die US-Regierung für die Verbesserung der durch Amtsvorgänger Trump beschädigten Handelsbeziehung zwischen USA und China sowohl die wirtschaftliche Konkurrenzsituation, als auch die Einhaltung der Menschenrechte als Kriterien beachte. (10.02.2021/ac/a/m)



