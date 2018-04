Auf der anderen Seite sei Chinas Staatspräsident zwischenzeitlich um Beruhigung der Situation bemüht gewesen. Im Rahmen des Boao Forum in der Provinz Hainan habe Xi Jinping eine weitere Öffnung der chinesischen Volkswirtschaft versprochen, einhergehend mit sinkenden Zöllen und einem stärkeren Schutz des geistigen Eigentums. Kampflos dürfte sich Peking in dem Handelskonflikt allerdings auch nicht ergeben. Vielmehr deute die Ankündigung einer möglichen Abwertung des Yuan etwa gegenüber dem US-Dollar darauf hin, dass Peking notfalls auch eine Verschärfung des Konflikts in Kauf zu nehmen bereit sei und über die Währungsseite zusätzlichen Druck auf die USA ausüben werde. Die aktuelle Wechselkursentwicklung lasse eine Umsetzung dieses Plans allerdings noch nicht erkennen. Gerade in den letzten Handelstagen sei ein deutlicher Rückgang der Volatilität des USD/CNY-Wechselkurses festzustellen gewesen.



Von den Entwicklungen rund um das Thema Handelskonflikt sei die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im I. Quartal noch nicht betroffen gewesen. Das BIP-Wachstum habe sich zum Jahresbeginn bei 6,8% Y/Y stabilisiert. Das Wachstum habe dabei in erster Linie vom privaten Konsum und den Immobilieninvestitionen profitiert. Dämpfend habe am aktuellen Rand ein negativer Außenbeitrag gewirkt, was allerdings in erster Linie als Gegenbewegung auf die starke Vorquartalsentwicklung zu verstehen sei. Für die kommenden Quartale würden die Analysten mit einer Fortsetzung der Wachstumsdynamik rechnen. Kurzfristig dürften die Unsicherheiten mit Blick auf den weiteren Fortgang in der Handelsfrage belasten, bevor im weiteren Jahresverlauf dann vor allem fiskalpolitische Stimuli wieder stärker wirken sollten.



In den jüngsten Ergebnissen zu den einschlägigen Stimmungsindikatoren komme eine gewisse Verunsicherung der Umfrageteilnehmer aber durchaus zum Ausdruck. Insbesondere der Caixin PMI Services habe doch recht deutlich nachgegeben und zeige eine gewisse Skepsis im Dienstleistungsbereich. Allerdings gelte es in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass sämtliche wichtigen Stimmungsmesser noch immer über der nach mechanistischer Lesart als Wachstumsschwelle geltenden 50-Punkte-Marke notieren würden.



Für die PBoC ergebe sich in diesem Umfeld nur wenig Handlungsdruck. Entsprechend würden die Analysten auch nicht mit übermäßigem geldpolitischen Aktionismus in den kommenden Monaten rechnen. Insbesondere vor dem Hintergrund rückläufiger Inflationsraten könne die Notenbank aber auch an ihrer abwartenden Position festhalten. (Ausgabe vom 20.04.2018) (25.04.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen verging kaum ein Tag ohne neue Meldungen zum Handelskonflikt, so die Analysten der Nord LB.Dabei seien vor allem Washington und Peking in den Fokus gerückt. Während US-Präsident Trump wiederholt das aus seiner Sicht unfaire Vorgehen Chinas im internationalen Handel kritisiert, mit Strafzöllen gedroht und zwischenzeitlich Stahl- und Aluminiumimporte auch mit einem Strafzoll belegt habe, habe die chinesische Administration ungewohnt deutlich reagiert und klargestellt, dass man einer einseitigen Beschneidung des Handels nicht tatenlos akzeptieren würde. Entsprechend habe die chinesische Administration mit der Erhöhung der Zölle für insgesamt 128 verschiedene Produkte geantwortet. Allerdings handle es sich hierbei immer noch um eine moderate Reaktion, seien doch lediglich acht Produkte mit einem Zoll von 25% belegt worden. Für alle anderen Produkte sei ein Satz in Höhe von 15% veranschlagt worden.