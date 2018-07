Linz (www.aktiencheck.de) - Im zweiten Quartal ist die Wirtschaft Chinas mit 6,7% etwas langsamer gewachsen als im ersten Halbjahr, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



In dieser Periode habe China noch ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 6,8% verzeichnen können. Die Stimmung bei chinesischen Unternehmen sei aus mehreren Gründen gedämpft. Höhere Arbeitskosten, steigende Rohstoffkosten und strengere Umweltvorschriften müssten neben dem beginnenden Handelskrieg mit den USA bewältigt werden. US-Präsident Trump wolle das ausufernde Handelsbilanzdefizit eindämmen und drohe China mit Strafzöllen auf Waren im Gegenwert von 200 Mrd. USD. Dennoch dürfte entsprechend der Einschätzung von Analysten das Jahreswachstumsziel der Regierung von 6,5% erreichbar sein. (17.07.2018/ac/a/m)



