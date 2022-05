Auch die Weltwirtschaft dürfte sich nicht vollständig von den aktuellen Problemen in Shanghai entkoppeln können. Der Containerhafen der Stadt habe eine globale Bedeutung. Die nun umgesetzten strengen Maßnahmen im Kampf gegen das Virus würden den Betrieb dieser Anlage beeinträchtigen. Diese neuen Probleme in China kämen zur Unzeit; sie würden nicht nur auf dem Wachstum in Asien und andernorts lasten, sondern würden für zusätzlichen Stress auf die Lieferketten sorgen, was auch Auswirkungen auf die globale Inflationsentwicklung haben dürfte. Mit Blick auf China dürfte es in diesem Umfeld schwerfallen, im Gesamtjahr 2022 das offiziell geplante BIP-Wachstum von knapp über 5% zu erzielen.



Die chinesische Regierung werde sich aber mit allen verfügbaren Mitteln gegen die drohende Wachstumsschwäche stemmen. Die Geld- und Fiskalpolitik des Landes werde folglich expansiver ausgerichtet werden. Aufgrund der aktuellen Informationslage seien die dämpfenden Effekte des Lockdowns in Shanghai noch schwer abschätzbar. Unsere umfangreichen Simulationsstudien zeigen aber, dass mit Blick auf das Gesamtjahr 2022 ein reales Wirtschaftswachstum von 4,9% noch erzielbar sein dürfte, so die Analysten der NORD/LB.



Dieses ökonomische Umfeld sei natürlich auch nicht hilfreich für die Währung Chinas. Die Analysten der NORD/LB hätten mit einer sukzessiven Aufwertung des US-Dollar gegenüber dem Renminbi gerechnet. Mit dem jüngst zu beobachtenden Sprung der chinesischen Währung über die psychologisch wichtige Marke von 6,50 CNY pro USD habe der Dollar nun aber zügiger Stärke bewiesen, als eigentlich zu erwarten gewesen sei. Die offensive Neuausrichtung der FED-Geldpolitik habe sicher auch geholfen. Nun sei aber wohl viel Aktivität beim FOMC eingepreist. (Ausgabe Mai 2022) (03.05.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Im 1. Quartal 2022 konnte sich das chinesische Wirtschaftswachstum mit einem Anstieg um immerhin von 1,3% Q/Q eine Spur freundlicher präsentieren, als generell zu erwarten gewesen war, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Damit sei der Start ins neue Jahr zwar durchaus gut geglückt, im 2. Quartal sei nun aber mit spürbaren ökonomischen Belastungen durch die harten Lockdown-Maßnahmen in Shanghai zu rechnen, die das öffentliche Leben in der wichtigen chinesischen Wirtschaftsmetropole seit Anfang April im Prinzip zum Erliegen gebracht hätten. Der Kampf der regionalen Behörden gegen das Coronavirus werde zweifellos dämpfende Effekte auf das BIP im gesamten Land haben.