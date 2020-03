Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ausbruch des Covid-19-Virus und die damit verbundenen Eindämmungsmaßnahmen der Regierung haben im Februar das öffentliche Leben und die Wirtschaft in weiten Teilen Chinas fast zum Erliegen gebracht, berichten die Analysten der Helaba.Die Analysten der Helaba haben, um diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen, ihre Wachstumsprognose für 2020 auf 5,3% gesenkt. Dies reflektiere einen erwarteten starken Einbruch der Wirtschaftsaktivität im ersten Quartal, gefolgt von einem partiellen Aufholprozess im Frühjahr und Sommer. Auf mittlere Sicht würden die Chancen für höhere Wachstumsraten sogar steigen, denn Notenbank und Regierung hätten weiter aufs Gaspedal gedrückt und die Dosis Konjunkturstimulus noch einmal merklich erhöht. Allerdings bringe dies unerwünschte Nebenwirkungen wie eine noch höhere Verschuldung insbesondere des Unternehmenssektors.An der Handelsfront dränge die Epidemie den Streit mit den USA zunächst in den Hintergrund. US-Präsident Trump werde den Konflikt mit China wohl vor den Wahlen im November nicht erneut eskalieren, selbst wenn sich ziemlich schnell abzeichnen dürfte, dass die von Peking gemachten Zusagen nicht einzuhalten sein würden. Die chinesische Seite habe für 2020 und 2021 einen massiven Anstieg der Importe aus den USA versprochen. Die Verwerfungen durch den Virus dürften hier als Feigenblatt dienen, um zu kaschieren, dass die hauptsächlich an potenzielle Wähler Trumps adressierten, numerischen Abnahmezusagen der Chinesen in den kommenden Monaten und Jahren nicht mal annähernd erreicht würden. Damit zeichne sich aber über kurz oder lang eine neue Konfrontation ab, wahrscheinlich im Rahmen der regelmäßigen Überprüfung des Abkommens im Januar oder Juli 2021.Neben dem Coronavirus habe China immer noch mit den Folgen der Schweinepest zu kämpfen, die zu einem massiven Anstieg der Preise für Schweinefleisch geführt habe. Dieser Effekt habe die Teuerungsrate im Januar auf 5,4% steigen lassen, da es als Grundnahrungsmittel einen hohen Anteil am Verbraucherpreisindex habe. Dies sei die höchste Teuerungsrate seit 2011. Auch der Virus könnte kurzfristig preistreibend wirken, weil er in erster Linie als Angebotsschock wirke, der die Produktion stärker einschränke als die Nachfrage und daher zu Engpässen führen könne. Die Analysten der Helaba haben ihre Inflationsprognose für 2020 auf 4% erhöht. (Ausgabe vom 06.03.2020) (10.03.2020/ac/a/m)