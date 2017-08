Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach zwei Quartalen unerwartet starken Wachstums zeichnet sich in China eine gewisse Abkühlung ab, so die Analysten der Nord LB.Der Kampf gegen die überbordende Verschuldung im Unternehmenssektor bleibe ein Fokusthema. Auch offizielle Zentralbankmedien hätten jüngst auf die Gefahren der hohen Schuldenstände hingewiesen und den Abbau der Verbindlichkeiten angemahnt. Gleichzeitig gelte es aber auch, möglichen Deflationsrisiken vorzubeugen, die durch eine zu rasche Schuldenreduzierung schlagend werden könnten. Die chinesische Währung habe zuletzt insbesondere von der zu beobachtenden Schwäche des US-Dollar profitieren können. Der Renminbi habe seit Jahresanfang gegenüber dem Greenback um mehr als 4% an Wert gewonnen.Dieser Trend dürfte sich nach Auffassung der Analysten nicht fortsetzen. Vielmehr würden die Analysten davon ausgehen, dass die Entscheidungsträger der PBOC versuchen würden, das aktuelle Niveau im Austauschverhältnis von USD und CNY (Chinesicher Renminbi Yuan) zu halten. Insbesondere im Fall einer ausgeprägten US-Dollar-Aufwertung müsste jedoch mit einer drastischen Abwertung des RMB gerechnet werden, da Peking sich nicht im beliebigen Umfang mit Devisenreserven gegen eine Schwäche der eigenen Währung stemmen wollen werde. Ein gewisses Unruhepotenzial dürfte außerdem vom chinesischen Interbankenmarkt ausgehen, da die Notenbanker in Peking weiter versuchen würden, dem Markt Liquidität zu entziehen. (28.08.2017/ac/a/m)