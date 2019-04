Hannover (www.aktiencheck.de) - Die jüngst in Peking gemeldeten BIP-Zahlen zeigen, dass sich das Wirtschaftswachstum im Reich der Mitte zum Start des neuen Jahres stabilisieren konnte, so die Analysten der Nord LB.Die ökonomischen Stimuli aus Peking sollten am aktuellen Rand zweifellos bei der Stabilisierung des Zulegens der ökonomischen Aktivität geholfen haben. Die keinesfalls bittere Medizin, die der Ökonomie des Landes von den chinesischen Wirtschaftspolitikern verabreicht worden sei, habe also offenbar Wirkung gezeigt. Nun müsse verhindert werden, dass eine übermäßige Abhängigkeit von der stimulierenden Droge entstehe; vor allem die Schuldenlast sollte in diesem Kontext im Auge behalten werden.Angesichts der positiven Signale bezüglich des Verlaufs der Handelsgespräche zwischen Peking und Washington müsste dies auch gelingen können. Ein Deal zwischen den USA und China würde der Wirtschaft im Reich der Mitte sicherlich neue Impulse bringen. Zwar möge sich zunächst ein belastender Anpassungsdruck ergeben, weil manche Firmen in der wichtigsten asiatischen Volkswirtschaft ihre Geschäftsmodelle an die neuen Regeln im Handel mit Nordamerika anpassen müssten, die Unternehmen in China dürften aber flexible genug sein, um diese Herausforderungen auch zu meistern. Perspektivisch wäre eine nachhaltige Öffnung der chinesischen Wirtschaft sicherlich förderlich für das Land. (Ausgabe Mai 2019) (30.04.2019/ac/a/m)