Bonn (www.aktiencheck.de) - Die chinesische Volkswirtschaft setzt ihre Erholung aus der Corona-Krise fort, so die Analysten von Postbank Research.Positiv sei zudem der kräftige Rebound bei Autoverkäufen zu werten. Mit dem Dienstleistungssektor, der Industrie sowie den Bruttoanlageinvestitionen habe im Mai ein Großteil der wirtschaftlichen Aktivitäten in China sein jeweiliges Niveau aus dem entsprechenden Vorjahresmonat übertroffen. Diverse Echtzeitindikatoren wie Kohleverbrauch, U-Bahn-Verkehr oder Stauaufkommen würden darauf hindeuten, dass sich die positive Entwicklung im Juni fortgesetzt habe.Die Wahrscheinlichkeit, dass das chinesische BIP bereits im laufenden Quartal wieder gewachsen sei, sei mit den neuesten Daten deutlich gestiegen. Ein Risiko bleibe aber die Gefahr einer zweiten Viruswelle, obgleich der jüngste Ausbruch in Peking angesichts der unmittelbaren Abschottungsmaßnahmen und der im Vergleich zur Bevölkerung geringen Fallzahlen nicht überbewertet werden sollte. Dennoch sei der Renminbi zunächst etwas schwächer in die neue Woche gestartet. (16.06.2020/ac/a/m)