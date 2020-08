Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung unter chinesischen Unternehmen bleibt nach dem Einbruch im Februar weiterhin aufgehellt, berichten die Analysten der Nord LB.



Die CFLP Unternehmensumfragen für den verarbeitenden Sektor bei 51,0 Punkten und für den Dienstleitungssektor bei 55,2 Punkten würden mittlerweile den sechsten Monat in Folge im Expansionsbereich von über 50 Punkten notieren. Der Erholungsprozess gehe dabei vom Dienstleistungssektor aus, dagegen scheine der verarbeitende Sektor etwas moderater an Fahrt aufzunehmen. Die Zahlen würden einerseits Hoffnung machen, dass die Coronakrise wirtschaftlich überwunden werden könne. Andererseits sei der Schwung bei nur knapp über 50 Punkten noch recht moderat. China werde nicht nur von seiner Binnenwirtschaft, sondern von anderen Ländern abhängig sein. Ein halbes Jahr nach dem Höhepunkt der Katastrophe in China komme das Land aber immerhin vergleichsweise sicher aus der Krise. Im 3. Quartal rechnen die Analysten der Nord LB mit einem BIP-Wachstum von immerhin 7% Q/Q. (31.08.2020/ac/a/m)



