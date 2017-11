Hannover (www.aktiencheck.de) - Chinas Industriesektor zeigt weiterhin in Richtung Wachstum, so die Analysten der Nord LB.



Darauf würden sowohl der heute früh veröffentlichte Stand zum Caixin PMI Manufacturing als auch die gestern präsentierten Daten zum CFLP Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe hindeuten. Bemerkenswert seien die Entwicklungen mit Blick auf die Beschäftigung und die sich andeutenden Preistrends. Insgesamt sollte in den kommenden Wochen durchaus mit einer gewissen Wachstumsverlangsamung im Reich der Mitte gerechnet werden. Das BIP-Wachstum dürfte aber mit 6,8% (2017) bzw. 6,5% (2018) weiterhin auskömmlich bleiben. (01.11.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.