Im Berichtsmonat Februar hätten mit Blick auf den Außenhandel insbesondere die Importe überrascht. Auch wenn der Anstieg der Einfuhren um 38,1% Y/Y teilweise durch statistische Sondereffekte verzerrt worden sei, deute er doch eine dynamische Binnenaktivität an. Insbesondere Rohstofflieferanten wie Australien würden von Chinas neu gewonnenem Hunger nach Rohstoffen profitieren. Bemerkenswert sei aber auch der Trend einer zunehmend auf das Inland konzentrierten Produktion im Reich der Mitte. Nicht zuletzt der anhaltende Bauboom sowie der Aufbau der Infrastruktur (insbesondere in den westlichen Provinzen) sprächen für eine tendenziell geringere Bedeutung des Exportsektors. Perspektivisch sollten die Ausfuhren aber durchaus von einem schwächeren Renminbi und einer global anziehenden Nachfrage profitieren. Diese Belebung dürfte aber den strukturellen Trend nicht beliebig überlagern.



Mit Blick auf die Risiken am Finanzmarkt hätten außerdem insbesondere vier Themenfelder im Fokus gestanden: 1. Non-Performing Assets, 2. Anleihe- Ausfälle, 3. Schattenbanken und 4. Internet- Finanzierung. Die Entscheidungsträger hätten in diesem Zusammenhang auch auf die hohe Verschuldung im chinesischen Unternehmenssektor verwiesen - Bloomberg beziffere hier den Schuldenstand zum Jahresende 2016 auf 156% des BIP. Auch wenn die staatseigenen "Zombieunternehmen" durchaus eine Belastung für den volkswirtschaftlichen Expansionsprozess der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft darstellen würden, sollte das Krisenpotenzial am aktuellen Rand aber nicht überinterpretiert werden. Die Zentralregierung habe noch hinreichend Raum zum Agieren. Das heiße im Umkehrschluss aber keinesfalls, dass die Ungleichgewichte im Reich der Mitte bagatellisiert werden sollten.



Der chinesische Bankenregulator (CBRC) und die Zentralbank in Peking würden durchaus die Zügel am Finanzmarkt anziehen. Indikator dafür seien nicht zuletzt die beobachtbaren Anstiege bei den Interbankensätzen. Außerdem solle die Finanzaufsicht durch eine intensivierte Zusammenarbeit der verantwortlichen Stellen schlagkräftiger werden. Kurzfristig sehen die Analysten der Nord LB durchaus Potenzial für gewisse Verspannungen an den Finanzmärkten, die insbesondere von den kleineren Geschäftsbanken ausgehen sollten. (Ausgabe April 2017) (29.03.2017/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Auf den Anfang des Monats abgehaltenen Sitzungen des Nationalen Volkskongresses in China haben sich die wirtschaftspolitischen Lenker auf neue ökonomische Vorgaben geeinigt, berichten die Analysten der Nord LB.Das neue BIP-Wachstumsziel überrasche mit einer Richtgröße von "ungefähr 6,5%" nicht wirklich. Allein der etwas sperrig anmutende Zusatz "oder höher, wenn es praktisch möglich sei" sei so nicht erwartet worden. Insgesamt stehe auch für das laufende Jahr der Faktor Stabilität im Vordergrund. Tatsächlich könnte es in den kommenden Monaten sogar schon fast "langweilig" werden. Die zum Ende des Jahres anstehende Veränderung in der Zusammensetzung wichtiger politischer Gremien und die zu erwartende Verlängerung der Amtszeit von Staatspräsident Xi (sog. Leadership Transition) würden bereits ihre Schatten vorauswerfen. Insbesondere einen mit dem Abbau von Überkapazitäten einhergehenden Anstieg der Arbeitslosigkeit werde Peking unbedingt vermeiden wollen. Auch die anderen Zielvorgaben kämen ohne Überraschungen aus: Die Zielinflationsrate sei bei 3,0% belassen worden. Für die Arbeitslosenquote (4,5%) sowie den Haushaltssaldo in Prozent des BIP (-3,0%) seien keine Anpassungen vorgenommen worden.