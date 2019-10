Tradegate-Aktienkurs China Mobile-Aktie:

Kurzprofil China Mobile Ltd.:



China Mobile Ltd. (ISIN: HK0941009539, WKN: 909622, Ticker-Symbol: CTM, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0941.HK)) zählt zu den führenden Mobilfunkanbietern Chinas. Das Mobilfunknetz von China Mobile Ltd. zählt zu den weltweit größten seiner Art. Mit Hilfe von mehr als 30 Tochtergesellschaften werden die chinesischen Provinzen, autonome Regionen sowie Großstädte und Hong Kong mit einem Netz abgedeckt. (22.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - China Mobile-Aktienanalyse von Analyst Colin McCallum von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Colin McCallum von der Credit Suisse in Bezug auf die Aktien von China Mobile Ltd. (ISIN: HK0941009539, WKN: 909622, Ticker-Symbol: CTM, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0941.HK) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Neunmonatszahlen von China Mobile Ltd. seien einen Tick hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das EBITDA-Wachstum von 5,3% sei vor allem auf die Implementierung von IFRS 16 zurückzuführen. Kosten seien nur verschoben worden. Allerdings sei der Gewinn auf Berichtsbasis weniger stark zurückgegangen wie noch in der ersten Jahreshälfte.Im Zuge einer Reduzierung der Gewinnprojektionen kürzen die Analysten der Credit Suisse das Kursziel für die China Mobile-Aktie von 85,00 auf 83,50 HKD. Die Dividende dürfte aber stabil. Das Risiko steigender Investitionen scheine begrenzt zu sein, so der Analyst Colin McCallum.In ihrer China Mobile-Aktienanalyse stufen die Analysten der Credit Suisse den Titel unverändert mit "outperform" ein.Börsenplätze China Mobile-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs China Mobile-Aktie:7,51 Euro -0,74% (22.10.2019, 15:16)