Tradegate-Aktienkurs China Mobile-Aktie:

43,20 Euro -0,92% (15.04.2019, 14:02)



Hong Kong-Aktienkurs China Mobile-Aktie:

HKD 76,55 -0,58% (15.04.2019)



ISIN China Mobile-Aktie:

US16941M1099



WKN China Mobile-Aktie:

909571



Ticker-Symbol China Mobile-Aktie:

CTMA



Hong Kong Ticker-Symbol China Mobile-Aktie:

0941.HK



Kurzprofil China Mobile Ltd.:



China Mobile Ltd. (ISIN: US16941M1099, WKN: 909571, Ticker-Symbol: CTMA, Hong Kong-Symbol: 0941.HK) zählt zu den führenden Mobilfunkanbietern Chinas. Das Mobilfunknetz von China Mobile Ltd. zählt zu den weltweit größten seiner Art. Mit Hilfe von mehr als 30 Tochtergesellschaften werden die chinesischen Provinzen, autonome Regionen sowie Großstädte und Hong Kong mit einem Netz abgedeckt. (15.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - China Mobile-Aktienanalyse der Analystin Tina Hou von Goldman Sachs:In Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse bringt Tina Hou, Analystin von Goldman Sachs, in Bezug auf die Aktien von China Mobile Ltd. (ISIN: HK0941009539, WKN: 909622, Ticker-Symbol: CTM, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0941.HK) nur noch eine neutrale Haltung zum Ausdruck.Im Rahmen einer Studie zur Telekommunikationsindustrie in China äußern die Analysten von Goldman Sachs die Auffassung, dass die Unternehmen nun eher Qualität als Quantität bevorzugen würden.Die Aussichten von China Mobile Ltd. im Bereich 5G seien langfristig weiterhin positiv. Das Unternehmen dürfte sich den höchsten Marktanteil sichern. Auf kurze Sicht seien aber Treiber Mangelware, insbesondere auch weil sich China Mobile im Hinblick auf die Dividende vorsichtiger geäußert habe, so die Analystin Tina Hou.In ihrer China Mobile-Aktienanalyse stufen die Analysten von Goldman Sachs den Titel von "buy" auf "neutral" zurück und reduzieren das Kursziel von 100,00 auf 85,00 HKD.Börsenplätze China Mobile-Aktie:Berlin-Aktienkurs China Mobile-Aktie:43,80 Euro +/- 0,00% (15.04.2019, 14:05)