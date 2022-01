Beispielsweise habe die Politik der "Drei roten Linien" der chinesischen Notenbank, die für Unternehmen eine Quote aus Verbindlichkeiten und Assets von weniger als 70 Prozent, einen Verschuldungsgrad von unter 100 Prozent sowie eine Relation aus Liquidität und kurzfristigen Verbindlichkeiten von mehr als 1 umfasse, einen Abbau der Verschuldung im Immobiliensektor erzwungen. Das bekannteste Opfer dieser Vorgaben sei der Immobilienkonzern Evergrande gewesen, bei dem nun eine Restrukturierung der Schulden beginne.



Rotterdam (www.aktiencheck.de) - Chinas Regierung hat mehrere drastische politische Maßnahmen ergriffen und ein Programm des "Gemeinsamen Wohlstands" aufgelegt, um den wichtigsten Gefahren sowohl für das Wachstum als auch für die innenpolitische Stabilität zu begegnen, so Peter van der Welle, Multi Asset-Manager und Strategieexperte bei ROBECO.Allerdings sei noch offen, inwieweit sich diese Maßnahmen als effektiv erweisen würden. Da der Einfluss des Landes weit über seine Grenzen hinausreiche, habe das Multi Asset-Team von ROBECO in seinen Portfolios eine neutrale Position gegenüber Aktien aus China und anderen Schwellenländern eingenommen.Im Jahr 2022 dürfte China die größte Beachtung bei Anlegern finden, selbst wenn man die im Februar in Peking stattfindenden Olympischen Winterspiele außer Acht lasse. In den letzten zehn Jahren habe China für sich genommen rund 30 bis 40 Prozent zum jährlichen Wachstum der Weltwirtschaft beigetragen und 2020 die globale Konjunktur auf den Erholungspfad zurückgebracht.Im Jahr 2021 sei der Beitrag des Landes zum globalen Wachstum infolge einer politisch gewollten Abschwächung der Binnenkonjunktur stark zurückgegangen, während die entwickelten Volkswirtschaften aufgeholt hätten. Die zentralen binnenwirtschaftlichen Wachstumsmotoren - die Sektoren Immobilien, Industrie und Infrastruktur - seien in jüngster Zeit ins Stottern geraten.Da im Westen die geld- und fiskalpolitischen Impulse im Lauf des Jahres 2022 nachlassen dürften, werde Chinas Wachstumspfad umso wichtiger für die globale Wirtschaft werden. Anleger sollten sich jetzt mehr denn je die Frage stellen: Was plane die chinesische Führung für 2022?Chinas Wirtschaftsmacht sei so bedeutend, dass sich selbst kleinere Schwankungen des Wachstumspfads auf andere asiatische Länder auswirken würden. In den vergangenen Jahren hätten sich Schwellenländeraktien schwächer entwickelt als ihre Pendants aus entwickelten Staaten. Dies habe sie für Multi Asset-Portfolios weniger interessant gemacht.Hinsichtlich der ungleichen Verteilung der Vermögen befinde sich die chinesische Gesellschaft annähernd auf dem Niveau der USA. So würden die reichsten 1 Prozent der Haushalte ein Drittel des Vermögens des Landes besitzen. Präsident Xi Jinping befürchte daher, dass es zulasten der Mittelschicht gehen werde, wenn diese Ungleichheit fortbestehe.Dies könnte zu einer Polarisierung und einer Art Populismus wie in den USA führen und die Kommunistische Partei bedrohen. Das politische Establishment in China sei sich bewusst, dass die Hauptprobleme des Landes hausgemacht seien. Dazu würden eine sehr hohe Verschuldungsquote von 270 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, die Alterung der Bevölkerung, die das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Transferempfängern allmählich verschlechtert, sowie steigende Umweltkosten zählen.Um diesen langfristigen Problemen gerecht zu werden, konzentriere sich das Programm des "Gemeinsamen Wohlstands" auf die drei problematischsten Sektoren. Die Umsetzung sei entscheidend. So hätten die Politiker die Regulierung in Sektoren wie Immobilien, Technologie und Bildung verschärft, in denen es erhebliche Konzentrationen von Vermögen und Marktmacht gebe.