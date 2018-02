Hamburg (www.aktiencheck.de) - Im vierten Quartal 2017 wuchs das chinesische BIP, auch dank enormer fiskalischer Kraftanstrengungen, um robuste 6,8% YoY, berichten die Analysten der HSH Nordbank AG.



Die jüngsten Konjunkturdaten würden auf eine leichte Entschleunigung hindeuten. So sei die Industrieproduktion im Dezember lediglich um 6,2% gewachsen, eine im Vergleich zu den Vormonaten sehr verhaltene Rate. Die Regierung habe angekündigt, die fiskalische und ökologische Nachhaltigkeit verstärkt in den Vordergrund zu stellen. Geldpolitisch seien Chinas Währunsghüter zuletzt auf die Bremse getreten. Das Wachstum der Geldmenge M2 (8,2% im Dezember) und die Neukreditvergabe der Banken hätten zuletzt an Dynamik eingebüßt. Insgesamt erwarten die Analysten der HSH Nordbank AG eine Expansionsrate von 6,2% in 2018.



Die gegenwärtige Dollar-Schwäche habe dem Yuan im Januar 2018 zu seinem besten Jahresauftakt seit 1994 verholfen. Im Laufe des Jahres 2018 könnte der Yuan zudem von stärkeren Portfoliotransaktionen profitieren, denn die Integration chinesischer A-Aktien in den MSCI Emerging Markets Index, der führenden Benchmark für Aktienportfolien aus Schwellenländern, könnte ab Juni 2018 mit signifikanten Kapitalzuflüssen nach China einhergehen. Eine weniger dynamische Konjunkturentwicklung und verschiedene regulatorischen Entwicklungen - u.a. habe die PBoC im Fixingmechanimus zuletzt sog. "counter-cyclical-factors" eingeführt, die eine zu sprunghafte Yuan-Aufwertung verhindern sollten - seien Downside-Risiken für den Yuan. (Ausgabe vom 02.02.2018) (05.02.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.