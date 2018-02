Diese Problematik werde sich auch im Jahr des Hundes nicht heilen legen. Immerhin würden die aktuellen Zahlen zum an der chinesischen Wirtschaftsleistung gemessenen Schuldenstand den Schluss nahe lassen, dass der rasante Zuwachs an Verbindlichkeiten im Unternehmenssektor spürbar nachgelassen habe. Dies werde nicht zuletzt durch die seit Mitte September stetig rückläufige Wachstumsrate der Geldmenge angezeigt - mit einem Zuwachs von 8,6% Y/Y liege das Aggregat M2 noch deutlich über dem BIP-Wachstumstempo; sei aber deutlich weniger ausgeprägt als in den Jahresdurchschnitten 2016 (12,1%) und 2017 (9,7%). Es bleibe nunmehr abzuwarten, inwieweit diese Entwicklung mittel- bis langfristig zulasten des konjunkturellen Expansionstempos gehe. Bei den aktuellen BIP-Prognosen der Analysten schlage sich die Erwartung eines geringeren Schubs aus dieser Richtung zumindest bereits nieder.



Das chinesische Neujahrsfest werde kurzfristig für einiges an Bewegung auf Seiten der volkswirtschaftlichen Datenveröffentlichungen sorgen. So hätten die Analysten bereits in den Handelszahlen für den Januar Feiertagseffekte ablesen können, die auf die Tatsache zurückzuführen seien, dass im Jahr 2017 die Feierlichkeiten im Januar begonnen hätten. So hätten die in US-Dollar bewerteten Einfuhren um 36,9% Y/Y zugelegt. Auch wenn die Preisentwicklungen an den internationalen Rohstoffmärkten in diesem Zusammenhang ebenfalls berücksichtigt werden müssten, sollten Vorzieheffekte einen nennenswerten Einfluss geltend gemacht haben. Auch die anstehenden Veröffentlichungen zur konjunkturellen Entwicklung im Berichtsmonat Februar würden erfahrungsgemäß äußerst schwierig zu interpretieren sein. Immerhin würden die Analysten schon heute damit rechnen, dass sich das Reich der Mitte in den ersten drei Monaten des Jahres auf seinem auskömmlichen Wachstumspfad halten dürfte.



Die zuletzt zu beobachtende ausgeprägte Stärke der chinesischen Währung gegenüber dem US-Dollar habe zuletzt etwas an Substanz verloren. Auch vor dem Hintergrund der von dem Analysten erwarteten Aufwertung des Greenback gegenüber dem Euro sei auch Sicht der kommenden Wochen durchaus mit einer weiteren Abschwächung des Renminbi zu rechnen. Der Außenwert der chinesischen Währung werde auch aus wirtschaftspolitischen Erwägungen ein zentrales Thema für die Marktteilnehmer bleiben. So könnten sich im noch jungen Jahr des Hundes einige Weichenstellungen mit Blick auf die Internationalisierung des RMB ergeben. Peking habe nach Auffassung der Analysten diesbezüglich neuen Mut gefasst. (Ausgabe März 2018) (27.02.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Gemäß der chinesischen Astrologie hat am 16. Februar das Jahr des Erde-Hundes begonnen, so die Analysten der Nord LB.Dieses Tierkreiszeichen stehe immerhin für Treue und Loyalität. Hervorzuheben seien sicherlich die mit dem Jahr des Hundes verbundenen Assoziationen mit Blick auf den Bereich Finanzen. Hier sei gemeinhin von einem soliden Umgang die Rede, der riskante Anlagen oder gar Glückspiel ausschließe. Tatsächlich lasse die in der Vergangenheit rasant gewachsene Verschuldung im den Schluss zu, dass nicht bei jedem Investment eine nachhaltige Risikobewertung vorausgehe. Insofern überrasche es nicht, dass die Verschuldung der Unternehmen zu den größten Risikofaktoren für nachhaltiges Wachstum zu zählen sei.