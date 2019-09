Durch die nächste Runde US-Strafzölle würden praktisch alle Warenexporte in die USA mit einer erhöhten Abgabe belegt. Verglichen mit der Situation 2017, als der Meistbegünstigungszollsatz der WTO dominiert habe, würden sich die durchschnittlichen Zollsätze bis Ende 2019 versechsfachen. Dies gelte selbst dann, wenn die am 23. August verkündete jüngste Eskalationsstufe nicht umgesetzt oder zumindest verschoben werde. Präsident Trump habe als unmittelbare Reaktion auf chinesische Gegenmaßnahmen noch einmal drastisch nachgelegt. Nun würden drohen die für September/Dezember angekündigten Zölle von 10% auf 15% und die Zölle auf Importe in Höhe von weiteren 250 Mrd. Dollar von 25% auf 30% aufgestockt zu werden - mit Wirksamkeit zum 1. Oktober. Daneben stelle sich zunehmend die Frage, inwiefern selbst ein einmal geschlossener "Deal" mit den Amerikanern tatsächlich dauerhaft wäre, oder ob Präsident Trump ihn nicht im Zweifelsfall innenpolitischen Erwägungen opfern würde, sobald ihm dies vorteilhaft erscheine.



Chinas Regierung stemme sich mit fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen gegen die negativen konjunkturellen Effekte des Handelsstreits. Bereits vor der jüngsten Eskalation habe die Regierung einen finanzpolitischen Stimulus von knapp einem Prozentpunkt am BIP "in der Pipeline" gehabt. Die Notenbank habe schon im Frühjahr 2018 begonnen, die Geldpolitik zu lockern, mit einem sehr heterogenen Mix an Maßnahmen. Deren Wirksamkeit sei schwierig zu beurteilen, zumal breit angelegte Zinssenkungen vermieden würden, um die bereits hohe Verschuldung nicht pauschal weiter anzuschieben. Die Abwertung des Yuan über die psychologisch wichtige Marke von 7 Yuan pro Dollar, ob von den Autoritäten gesteuert oder Folge von Marktkräften, habe den Konflikt mit den USA nochmal angeheizt: Die US-Treasury klassifiziere China nun offiziell als "Währungsmanipulator".



Die Hoffnung auf einen relativ glimpflichen Ausgang des Handelsstreits für die globale und chinesische Konjunktur lebe weiter - nennenswerte Fortschritte noch im laufenden Jahr seien aber wohl eher ein "best case"-Szenario. Schon eine für eine Weile unveränderte Situation wäre jedoch positiv - die korrodierende Wirkung der ständigen Unsicherheit "Was kommt als Nächstes?" würde nach und nach abflauen. Chinas Führung könnte sich dann wieder auf die diversen internen Reformprojekte konzentrieren, die derzeit in den Hintergrund gedrängt würden. Aber selbst in einem positiven Szenario wäre ein andauernder Konflikt "auf Sparflamme" mit den USA wahrscheinlich. Daran würde auch eine Abwahl Donald Trumps im November 2020 nur wenig ändern. (Ausgabe vom 06.09.2019) (10.09.2019/ac/a/m)







Chinas Exporte in die USA entsprächen einem Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,5%, ein Vielfaches dessen, was die USA nach China exportieren würden (0,6% am US-BIP). Zwar dürfte sich das Wachstum Chinas 2019 oberhalb der 6%-Marke halten. Für das kommende Jahr hätten die Analysten der Helaba ihre Prognose aber angesichts des andauernden Handelskonfliktes von 6% auf 5,8% gesenkt, mit Risiken auf der unteren Seite.