Das größte Risiko für die kommenden Monate stelle nach Erachten der Analysten aber die "Null-Covid-Politik" der Regierung dar, die schon auf kleinste Ausbrüche mit weiträumigen drakonischen Restriktionen reagiere. Eine hochansteckende Virusvariante, gegen die das einheimische Vakzin nicht richtig wirke, könnte schnell zu einer landesweiten Welle von Lockdowns führen. Dies sei nicht nur für die Inlandsnachfrage hochrelevant, sondern auch für Europa. Chinas Rolle als "Werkbank der Welt", die es bei allen aktuellen Engpassproblemen eindrucksvoll ausgefüllt habe, werde durch Produktionsstilllegungen und Hafenschließungen unterminiert. Dies würde den Zeitpunkt hinausschieben, zu dem eine spürbare Entspannung der Engpassproblematik zu erwarten sei.



Wenn es in dieser Hinsicht gut gehe, könne China 2022 ohne weiteres ein sich im Rahmen des Trends bewegendes Wachstum von 5% bis 5,5% erreichen. Man habe sich mit expansiven wirtschaftspolitischen Maßnahmen aber schon im vergangenen Jahr eher zurückgehalten - wohl auch mit Blick auf die schon angesprochenen potenziellen Stabilitätsprobleme im Finanzsystem. Das dürfte 2022 so bleiben. Die Analysten würden daher die länderspezifischen Risiken für China eher auf der Seite eines schwächeren Konjunkturverlaufs sehen.



Gegen den schwierigeren wirtschaftlichen Trend in China habe sich die Währung entwickelt. Der Yuan habe seit Mitte 2021 gegenüber dem US-Dollar leicht und gegenüber dem Euro deutlich aufwerten können. Zwar sei der Zuwachs gegenüber dem Greenback hinter dem im zweiten Halbjahr 2020 zurückgeblieben. Dennoch erstaune dieses Plus umso mehr, schließlich habe 2021 der US-Dollar auf breiter Front zugelegt. Der Yuan sei damit seit Mitte 2021 eine der stärksten

Währungen weltweit gewesen. Die Yuan-Stärke 2020 sei von der besseren Konjunkturentwicklung Chinas getragen worden. Sogar der Leistungsbilanzüberschuss habe sich ausgeweitet. Mittlerweile habe sich aber der Wachstumsvorteil gegenüber den USA erheblich reduziert, was insbesondere 2022 zu spüren sein werde.



Die nur moderate Inflation in China spreche auf den ersten Blick für die Währung. Allerdings habe dies auch Konsequenzen für die Geldpolitik. Chinas Notenbank habe zuletzt sogar leicht die Geldpolitik gelockert. Andere Notenbanken würden angesichts der zunehmenden Teuerung ihren Kurs in Richtung einer restriktiveren Politik ändern. So dürfte die FED 2022 mehrfach ihren Leitzins anheben. Entsprechend hätten sich die Renditedifferenzen deutlich zugunsten des US-Dollar entwickelt - in geringerem Ausmaß gelte das auch für den Euro gegenüber dem Yuan. Damit verliere Chinas Währung an Attraktivität.



Handelsgewichtet habe der Yuan fast noch nie höher notiert. In der Vergangenheit habe Chinas Politik im Falle einer allgemeinen Dollar-Stärke die eigene, nicht frei konvertible Währung gegenüber dem Dollar abwerten lassen, damit sie handelsgewichtet nicht zu stark gewinne. Dass China die Wechselkurspolitik in eine "strong yuan policy" gewandelt habe, dürfe aber bezweifelt werden, zumal doch einige konjunkturelle Unsicherheiten existieren würden.



Auch das politische Verhältnis zu den USA berge Unsicherheiten. Unter Präsident Biden habe es sich zwar im Ton verbessert, in der Sache würden die Beziehungen hingegen konfliktgeladen bleiben. Der Dollar-Yuan-Kurs habe sich zuletzt gegen 6,30 bewegt. Der Wechselkurs dürfte angesichts der veränderten Zinswelt in den nächsten Monaten jedoch wieder auf 6,40 bzw. später sogar auf 6,50 steigen. Die Risiken seien dabei eher nach oben gerichtet. Auch der Euro-Yuan-Kurs werde sich vermutlich von seinem aktuellen Mehrjahrestief um 7,15 erholen und in den kommenden Quartalen in Richtung 7,50 klettern. (25.01.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Gesamtjahr 2021 ist Chinas reales Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut den Mitte Januar veröffentlichten Zahlen zum vierten Quartal um über 8% gewachsen, so Patrick Franke und Christian Apelt, Helaba Research & Advisory.Dieser hohe Zuwachs täusche aber darüber hinweg, mit welchen Problemen die chinesische Konjunktur seit einiger Zeit konfrontiert sei. Nach der unmittelbaren Erholung vom Einbruch im Jahr 2020 habe die eher schleppend verlaufende Binnenkonjunktur nicht mit der boomenden Nachfrage aus dem Ausland mithalten können.Zwar würden die revidierten BIP-Daten und der ganz ordentliche Zuwachs von 1,6% gegenüber Vorperiode im vierten Quartal 2021 zeigen, dass die Delle im Sommer offenbar hauptsächlich von kurzfristigen Problemen in der Energieversorgung ausgelöst worden sei. Dieses Problem scheine überwunden, wenn auch durch verstärkte Kohleverstromung. Wenig stimulierend für die Konjunktur hätten die Kampagnen der politischen Führung gegen einige der größten und erfolgreichsten Unternehmen im Land gewirkt. Um den Preis hoher vernichteter Aktienwerte seien diese durch abrupte regulatorische Maßnahmen an den Primat der Politik erinnert worden.