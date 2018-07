Linz (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen Wachstumsprognosen für China liegen für die nächsten beiden Jahre bei je 6,2% bis 6,4%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die jüngsten Drohungen durch die USA würden sogar soweit gehen, dass nahezu sämtliche chinesische Exporte in die USA mit Strafzöllen belegt würden. Ziel der USA sei, das Handelsdefizit zwischen USA und China deutlich zu reduzieren. Mit Druck versuche man China Zugeständnisse abzuringen. Die Verschärfung des Handelskonflikts zwischen China und den USA werde das Wachstum verlangsamen. So würden bereits Anlageinvestitionen und Einzelhandelsumsätze nachlassen. Der Renminbi habe in den letzten Wochen deutlich an Wert verloren. Habe EUR/CNY Anfang Juni noch um 7,5000 notiert, würden aktuell gerade Werte um 7,80 in Angriff genommen. Ein Vorteil bleibe, die derzeitige Schwäche des Renminbi unterstütze den Export der Chinesen. (10.07.2018/ac/a/m)



