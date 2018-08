Zwar dürfte es der Regierung gelingen, das Wirtschaftswachstum durch eine expansivere Fiskalpolitik zu stabilisieren. Eine Stimulierung der Inlandsnachfrage würde allerdings ebenso wie eine Dämpfung der Exporte die Handelsbilanz belasten, deren Überschuss seit 2015 kontinuierlich zurückgehe. Die Leistungsbilanz habe im ersten Halbjahr erstmals in einem Sechs-Monats-Zeitraum ein Defizit aufgewiesen, wodurch auch die Wechselkurspolitik erschwert werde. Nach einer Abwertung des Renminbi gegenüber dem US-Dollar um 6% seit Mitte Juni habe die Zentralbank zuletzt Maßnahmen ergriffen, um den Wechselkurs zu stabilisieren. Die Analysten würden erwarten, dass das aktuelle Niveau für einige Monate Bestand haben werde.



Die Regierung habe als mittelfristiges Wachstumsziel für die Jahre bis 2020 eine Rate von 6,5% festgelegt. Sie dürfte alles daran setzen, dass dieser Wert nicht deutlich unterschritten werde, was für Wachstumsraten oberhalb von 6% spreche. Die hohe Verschuldung des Unternehmenssektors schüre Sorgen um die Stabilität des Finanzsystems. Solange aber die Verschuldung überwiegend in Inlandswährung erfolge, könne die Notenbank das Finanzsystem stabilisieren. Der Handelsstreit mit den USA habe sich weiter verschärft.



Da eine harte Haltung gegenüber China in den USA breite politische Zustimmung genieße, würden die Analysten hier keine nachhaltige Entspannung erwarten. Dies mache es für China schwerer, die Leistungsbilanz dauerhaft ausgeglichen zu gestalten. Der Abwertungsdruck auf den Renminbi dürfte vor diesem Hintergrund bestehen bleiben. Zwar würden die Analysten erwarten, dass die Zentralbank in den kommenden Monaten viel daran setzen werde, den Wechselkurs zu stabilisieren, um einen Anstieg der Kapitalabflüsse zu vermeiden. Doch dauerhaft erscheine es notwendig, den Renminbi abwerten zu lassen, um den Aufbau eines unerwünschten Leistungsbilanzdefizits zu vermeiden.



Der massive Anstieg der Unternehmensverschuldung führe zu anhaltenden Sorgen bei Investoren und Ratingagenturen. Positiv sei dagegen der Rückgang der Schattenbankenfinanzierungen zu werten. Die negative Tendenz in der Leistungsbilanz und der sich verschärfende Handelskonflikt mit den USA erhöhe das Risiko einer deutlichen Wachstumsverlangsamung. Den Ratingtrend würden die Analysten eher negativ einschätzen. Insgesamt würden die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody‘s: A1; Fitch: A+) aber weiterhin zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. (Ausgabe vom 15.08.2018) (20.08.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das chinesische Wirtschaftswachstum hat sich im zweiten Quartal erwartungsgemäß leicht von 6,8% auf 6,7% yoy abgeschwächt, so die Analysten der DekaBank.Die Juli-Daten würden darauf hindeuten, dass sich der Trend einer moderaten Wachstumsverlangsamung auch im dritten Quartal fortsetze. Die Industrieproduktion habe wie im Juni um 6,0% in der Jahresrate zugelegt und das Wachstum der Einzelhandelsumsätze habe sich von 9,0% auf 8,8% yoy verlangsamt. Die Anlageinvestitionen seien in den ersten sieben Monaten des Jahres nur noch um 5,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen, nachdem der Zuwachs 2017 noch bei 7,2% gelegen habe.