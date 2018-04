Zuletzt habe der drohende Handelskrieg mit den USA die Schlagzeilen beherrscht. Chinas Führung habe dabei wiederholt Kompromissbereitschaft und den Willen zu einer Vermeidung größerer Eskalationen signalisiert. In der Sache sei man aber gleichzeitig weitgehend hart geblieben. Je stärker das Thema über Medien und Öffentlichkeit gespielt werde, was ja ein bevorzugtes Mittel des US-Präsidenten sei, umso schwieriger dürfte es für eine oder für beide Seiten werden, zu einer gesichtswahrenden Übereinkunft zu gelangen. Ohnedies spiele sich ein erheblicher Teil des tatsächlichen Konfliktes auf vielen anderen, mit Strafzöllen kaum beeinflussbaren Ebenen ab. Die zuletzt wieder verschärften Spannungen um Taiwan und im Südchinesischen Meer seien eine davon.



Auch wenn ein militärischer Konflikt derzeit unwahrscheinlich sei, scheine das Risiko dafür doch weit größer zu sein, als es die Märkte derzeit einpreisen würden (nämlich gar nicht). Im Kern kämpfe die ökonomische und militärische Supermacht Nummer eins der Welt darum, den Aufstieg Chinas zu einem ebenbürtigen und mittelfristig vielleicht sogar überlegenen Rivalen zu stoppen. Doch während das Reich der Mitte hier offenkundig einer umfangreichen, weltweiten und auf viele Jahrzehnte angelegten Strategie wirtschaftlicher, technologischer und politischer Expansion folge, sei mehr als fraglich, ob auf der anderen Seite eine vergleichbare Gegenstrategie existiere.



Chinas Aktienmärkte hätten im März im Einklang mit dem globalen Trend nachgegeben. Die A-Aktien auf dem Festland und die H-Aktien in Hongkong seien jeweils um rund 3% gefallen. (emreport April 2018) (19.04.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten Inflationsdaten aus China zeigen deutlich rückläufige Teuerungsraten, sowohl bei Produzenten als auch Konsumenten, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management.Das könnte auf eine Abschwächung der Nachfrage hindeuten. Der Kreditimpuls sowie die Preisentwicklungen bei Industriemetallen würden ebenfalls nahe legen, dass das Wachstum in China im Jahresverlauf eher etwas nachlassen werde. Zugleich sei der Wirtschaftsumbau aber in vollem Gang. Der private Konsum sowie der Dienstleistungssektor würden fortwährend an Bedeutung gegenüber Investitionen und Exporten gewinnen. Damit verändere sich auch die Aussagekraft vieler bislang gebräuchlicher Indikatoren mit sehr starkem Bezug zur Produktion, wie etwa Stromverbrauch oder Metallpreise. Betrachte man die reinen Zahlen, scheine China bislang bemerkenswert gut voranzukommen bei seiner überaus herausfordernden volkswirtschaftlichen Agenda.