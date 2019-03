Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen sind in den ersten zwei Monaten des Jahres gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent auf umgerechnet 93,5 Milliarden Euro zurückgegangen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Der Rückgang sei hauptsächlich auf niedrigere Preise in sowohl der Ölverarbeitung als auch in der Auto-, Stahl- und Chemieindustrie zurückzuführen. In der Autoindustrie seien die Gewinne um 42 Prozent gesunken und lägen jetzt bei 4,9 Milliarden Euro. Da die negativen Effekte des chinesischen Neujahrsfests in diesem Jahr primär auf dem Februar lasten würden, seien die Daten jedoch mit Vorsicht zu genießen. Positiv auf die Unternehmensgewinne könnte sich im Jahresverlauf die Mehrwertsteuersenkung auswirken. Diese trete am 1. April in Kraft, für das Verarbeitende Gewerbe sinke die Steuerbelastung um 3 Prozentpunkte.Die chinesische Währung zeige sich von den Wirtschaftsdaten wenig beeindruckt. Bereits den ganzen März über sei kaum Bewegung im Renminbi. In der entscheidenden Phase der Handelsgespräche mit den USA scheinen die chinesischen Währungshüter stabilisierend einzugreifen, so die Deutsche Bank AG. Solange die Verhandlungen andauern würden, werde das wohl auch so bleiben. Heute würden US-Finanzminister Mnuchin und Washingtons Handelsbeauftragter Lighthizer zu Gesprächen in Peking erwartet. (28.03.2019/ac/a/m)