Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Chinas Devisenreserven sind im März im fünften Monat in Folge angewachsen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Sie seien um 8,6 Milliarden US-Dollar gestiegen und lägen nun mit 3.099 Milliarden US-Dollar auf einem Siebenmonatshoch. Der Renminbi werde derzeit hauptsächlich durch politische Faktoren beeinflusst. Die Verhandlungen im Handelsstreit zwischen den USA und China würden weiter gehen. Vorletzte Woche hätten der US-Handelsbeauftragte Lighthizer und US-Finanzminister Mnuchin Peking besucht, vergangene Woche sei der chinesische Ministerpräsident Keqiang in Washington zu Gast gewesen. Zuletzt hätten sich beide Seiten mit der Entwicklung der Verhandlungen zufrieden gezeigt. Diese Woche sollten die Gespräche per Videokonferenz weitergeführt werden. US-Präsident Trump halte ein Handelsabkommen in den nächsten vier Wochen für denkbar.Der Wechselkurs von Renminbi und US-Dollar werde voraussichtlich Teil eines Abkommens der beiden Länder sein, die chinesische Regierung sei daher um Währungsstabilität bemüht. Seit Anfang März zeige sich der Renminbi gegenüber dem US-Dollar beständig und habe lediglich um 0,4 Prozent abgewertet. Gegenüber dem Euro habe er 0,6 Prozent zulegen können. Die Deutsche Bank geht von einer weiteren Seitwärtsbewegung des Renminbi gegenüber dem Dollar aus und auch gegenüber dem Euro wird nur mit geringen Schwankungen gerechnet. (09.04.2019/ac/a/m)