"China First" bahnt sich an

Bonn (www.aktiencheck.de) - Im Mai dieses Jahres hat Chinas Staatspräsident Xi Jinping eine "Dual Circulation Policy" angekündigt; konkretisiert wurde sie noch nicht, so die Analysten von Postbank Research.



Dies dürfte auf dem Treffen der Kommunistischen Partei Chinas im kommenden Monat erfolgen. Auf diesem Treffen werde der kommende Volkskongress vorbereitet, der im nächsten Jahr stattfinden werde und auf dem der 14. Fünfjahresplan verabschiedet werden werde. Bekannt sei bisher, dass China - vergleichbar mit "America First" - verstärkt auf im Inland produzierte Produkte setzen und so die Importe verringern dürfte. Dies würde die deutsche Chemieindustrie vor Herausforderungen stellen. China sei schon heute der größte Markt für chemische Produkte. Branchenkenner würden schätzen, dass der chinesische Marktanteil bis 2030 von aktuell 40 Prozent auf bis zu 50 Prozent steigen dürfte. Wenn die Policy umgesetzt werde, stünden der chemischen Industrie große Investitionsvorhaben in China bevor, die entsprechend die Gewinnentwicklung und die Dividendenausschüttungen belasten dürften. (22.09.2020/ac/a/m)



