Doch noch sei es zu früh, hierzu sichere Aussagen zu treffen. Die Reisebeschränkungen, die Betriebsschließungen und die Zurückhaltung der Konsumenten würden die Wirtschaft im ersten Quartal stark belasten, sodass die Analysten die BIP-Prognose für 2020 von 5,9% auf 5,6% gesenkt hätten. Aufgrund des positiven Basiseffekts hätten die Analysten die BIP-Prognose für 2021 dagegen von 5,8% auf 6,1% angehoben. Die wirtschaftlichen Belastungen des Virus sollten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf 2020 beschränkt bleiben.



Die Risiken für die chinesische Wirtschaft durch den Handelskonflikt mit den USA hätten trotz der Einigung auf ein "Phase 1-Abkommen" zugenommen. Kurzfristig verschlechtere sich durch die Strafzölle die Wettbewerbsposition chinesischer Exporteure auf dem wichtigen US-Markt. Mittelfristig drohe die Abwanderung von Unternehmen aus China und allgemein eine Verschlechterung des Investitionsklimas. Langfristig fehle der Wirtschaft möglicherweise der Zugang zu wichtiger Technologie. Zudem drohe eine Regionalisierung des Welthandels und internationaler Lieferketten, wenn wie im Falle Huaweis global agierende Unternehmen nicht mehr mit beiden großen Volkswirtschaften Geschäfte machen könnten, sondern sich für ein Land entscheiden müssten.



Zwar hätten die USA zuletzt verstärktes Interesse gezeigt, eine weitere Eskalation im Handelskonflikt zu vermeiden, doch eine umfassende Einigung erscheine weiterhin unwahrscheinlich, weil China dafür wichtige Teile seines Wirtschaftsmodells aufgeben müsste. Die chinesische Regierung dürfte auch in den kommenden Jahren mit Maßnahmen zur Konjunkturstimulierung zurückhaltend bleiben, um das Schuldenproblem nicht zu verschärfen.



So dürften die BIP-Wachstumsraten weiter sinken und schon 2020 unter 6% liegen. Die bestehenden Kapitalverkehrskontrollen dürften verhindern, dass die Unsicherheit zu einem deutlichen Anstieg der Kapitalabflüsse führe. So könne die Regierung den Wechselkurs stabil halten und so auch zumindest vorerst einen neuen Konflikt mit der US-Regierung vermeiden, die einen stabilen Wechselkurs der chinesischen Währung fordere. Schwächere Fundamentaldaten würden langfristig für eine Abwertung des Renminbis sprechen.



Der Handelskonflikt erhöhe das Risiko einer Wachstumsverlangsamung. Den Ratingtrend würden die Analysten eher negativ einschätzen. Insgesamt würden die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody's: A1; Fitch: A+) aber weiterhin zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. (Ausgabe vom 07.02.2020) (12.02.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am 15. Januar haben die USA und China das "Phase1-Abkommen" zur Entschärfung des Handelskonflikts unterzeichnet, so die Analysten der DekaBank.China verpflichte sich in dem Dokument zum Import von zusätzlichen US-Waren und Dienstleistungen im Wert von 200 Mrd. US-Dollar, verteilt über die Jahre 2020 und 2021. Zudem solle der Schutz geistigen Eigentum gestärkt werden. Im Gegenzug würden die USA auf neue Strafzölle verzichten und einen Teil der bestehenden Zölle senken. Am grundlegenden Konflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt ändere sich durch die Vereinbarung kaum etwas, doch zumindest stehe die Chancen gut, dass der Konflikt vor der US-Präsidentschaftswahl im November nicht erneut eskaliere.Durch die Ausbreitung des Coronavirus stehe die chinesische Wirtschaft allerdings schon vor einer neuen Belastungsprobe. Zur Eindämmung der Infektion habe die Regierung über einige Städte Quarantäne und landesweit Reisebeschränkungen verhängt und Betriebe vorübergehend geschlossen. Die Zentralbank habe den Finanzmärkten in erheblichem Umfang Liquidität zur Verfügung gestellt. Die Analysten würden erwarten, dass es gelingen werde, die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen, sodass schon Mitte Februar die meisten Betriebe wieder zum Normalbetrieb zurückkehren könnten.