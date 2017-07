Hannover (www.aktiencheck.de) - Die chinesischen Verbraucher- und Produzentenpreise bleiben im Juni mit 1,5% Y/Y respektive 5,5% Y/Y stabil, so die Analysten der Nord LB.



Das zeuge von einer robusten Wirtschaftsverfassung am aktuellen Rand. Vor allem die PPI würden zeigen, dass sich die Gewinnsituation der Unternehmen verbessert habe. Dies dürfte der chinesischen Notenbank helfen, sich weiter der exzessiven Verschuldung in Teilbereichen der Wirtschaft zu widmen. Dies, zusammen mit der erwarteten Entschleunigung der BIP Entwicklung, sollte in den nächsten Monaten auch zu einer etwas geringeren Preisdynamik führen. (10.07.2017/ac/a/m)





