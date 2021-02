Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:

Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (01.02.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Energiekonzerns Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX).Das bereinigte EPS (vorläufige Daten) habe sich in Q4 2020 auf -0,29 (Vj.: +1,36; Q3 2020: +0,01) USD beziffert und sei damit hinter der Analystenprognose (+0,12 USD) und dem Marktkonsens (+0,07 USD) zurückgeblieben. Das Schlussquartal (bereinigtes Nettoergebnis: -0,56 Mrd. USD q/q bzw. -3,09 Mrd. USD y/y) sei u.a. durch Währungseffekte (-0,35 Mrd. USD q/q), so genannte Timing-Effekte (-0,28 Mrd. USD q/q), höhere Abschreibungen (-0,27 Mrd. USD q/q), höhere Explorationsaufwendungen (-0,17 Mrd. USD q/q) bzw. niedrigere Öl- und Gaspreise (-2,21 Mrd. USD y/y) belastet worden. Zudem sei das Q4 durch die Anfang Oktober (per Aktientausch) vollzogene Noble Energy-Übernahme geprägt gewesen.Die Quartalsdividende habe sich wie erwartet auf 1,29 (Vj.: 1,29; Q3 2020: 1,29; Analystenschätzung: 1,29) USD je Aktie belaufen. Der freie Q4-Cashflow (gemäß der Berechnungen des Analysten) habe die Ausschüttung an die Aktionäre nicht vollständig gedeckt. Die Reserveersatzrate sei in 2020 trotz positiver Konsolidierungseffekte hinter der Marke von 100% zurückgeblieben (Sei: 71%). Die Öl- und Gasförderung (exkl. Desinvestitionen) solle in 2021 um bis zu 3% y/y steigen. Das Investitionsbudget für 2021 (rd. 14 (Gj. 2020: 13,4) Mrd. USD) sei bestätigt worden.Trotz des verbesserten Branchenumfelds in 2021 sowie der Kostensenkungsmaßnahmen sehe Diermeier das Potenzial für Dividendensteigerungen vorerst als stark begrenzt an (u.a. EPS 2021e: 3,25 (alt: 3,16) USD; DPS 2021e: 5,16 USD; EPS 2022e: erstmals 4,80 USD; DPS 2022e: erstmals 5,16 USD). Die Trends in der Energiewelt seien seines Erachtens negativ für den Konzern zu werten, weil diese strukturelle Herausforderungen mit sich bringen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Chevron-Aktie: