Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (26.05.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Energiekonzerns Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX).Das bereinigte EPS des Q1/2021 (-43% y/y) habe deutlich über der Analystenprognose gelegen, habe aber den Marktkonsens getroffen. Die Quartalsdividende (+4% y/y) sei für Diermeier überraschend (Analystenerwartung: +/-0% y/y) erhöht worden. Die Ausschüttung an die Aktionäre sei in Q1/2021 nahezu vollständig durch den freien Cashflow gedeckt worden.Der Ölpreis notiere derzeit (knapp 70 USD) über dem Niveau, das im dem sehr erfreulichen Strategie-Update (Zeitraum 2021-2025) von Anfang März unterstellt sei. Das Potenzial für einen weiteren deutlichen und nachhaltigen Ölpreisanstieg sehe Diermeier als begrenzt an. Der notwendige Strukturwandel (vom Öl- und Gaskonzern zum Energiekonzern), der von Chevron nach Erachten des Analysten bisher bestenfalls halbherzig verfolgt werde, bleibe herausfordernd, dessen Finanzierung werde aber seines Erachtens durch das verbesserte (Preis-)Umfeld erleichtert.Diermeier habe seine Prognosen angehoben (u.a. bereinigtes EPS 2021e: 5,72 (alt: 4,60) USD; berichtetes EPS 2021: 5,54 (alt: 4,60) USD; DPS 2021e: 5,36 (alt: 5,16) USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2022e: 6,02 (alt: 5,69) USD; DPS 2022e: 5,52 (alt: 5,24) USD).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Chevron-Aktie: