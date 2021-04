"Die Stimmung an den Märkten ist in einem sehr besorgniserregenden Bereich angekommen - ebenso die Bewertung", so Levkovich in einer Mitteilung an seine Kunden. "Die Geldströme treiben die Indizes weiter nach oben. Riesige fiskalische Anreize und die Politik der Notenbanken haben den Eindruck erweckt, dass es keinen Grund gibt, risikoscheu zu sein."



Die Hürde für Unternehmen, die Prognosen zu übertreffen, werde deutlich höher. "Für Enttäuschungen ist kaum Platz", sage Levkovich. "Außerdem wächst der Druck auf die Margen."



Die Situation habe bemerkenswerte Parallelen zu 1999. "Fondsmanager standen damals unter dem Druck, an den steigenden Kursen zu partizipieren, auch wenn sie ahnten, dass es schlecht enden könnte." Das Ergebnis sei bekannt: Nachdem die Blase im März 2000 geplatzt sei, sei es mit den Kursen 80% abwärts gegangen.



"Der Aktionär" sehe den großen Unterschied zu 1999/2000 in den Geldströmen, die heute noch viel expansiver seien. Außerdem seien viele Unternehmen im Gegensatz zu damals profitabel und ihre Geschäftsmodelle seien deutlich ausgereifter. Da es zudem keine ernstzunehmenden Alternativen zur Assetklasse Aktie gebe, bleibe "Der Aktionär" bullish und empfehle, Kursschwächen bei ausgewählten Aktien zum Kauf zu nutzen. (08.04.2021/ac/a/m)







