Die Industriemetalle würden von der Erwartung profitieren, dass die Weltwirtschaft dank der Impfung gegen das Coronavirus den Weg aus der Krise finde. Abgesehen davon würden die Industriemetalle durch das Ende des Neujahrsfestes in China und die damit verbundene Belebung der Industrietätigkeit unterstützt. Bei Zink selbst würden die sinkenden Lagerbestände ebenfalls Aufwärtsdruck auf die Preise ausüben. Zink habe heute in der Nähe von 2.900 eröffnet - dem höchsten Stand seit Mai 2019. Kurzfristige Widerstände, die es zu beachten gelte, würden sich bei 3.000 finden - dem Höchststand vom April 2019. (22.02.2021/ac/a/m)



