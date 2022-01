Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise machen heute einen weiteren Sprung nach oben, nachdem sie Ende der Vorwoche die Hochs nach der Pandemie überschritten hatten, so die Experten von XTB.



Brent (OIL) sei heute auf ein neues 7-Jahres-Hoch gestiegen und habe einen Tageshoch von knapp unter USD 88 pro Barrel erreicht. Ölhändler würden über die steigende Anzahl der Omicron-Fälle in der ganzen Welt und die neuen Beschränkungen, die auferlegt würden, hinwegblicken. Goldman Sachs habe eine neue Prognose für die Sorte Brent veröffentlicht, in der ein durchschnittlicher Preis von USD 96 pro Barrel in diesem Jahr und USD 105 pro Barrel im Jahr 2023 erwartet werde. Goldman gehe davon aus, dass der Brent-Preis im dritten Quartal dieses Jahres die 100-Dollar-Marke überschreiten werde. Außerdem seien die Versorgungsunterbrechungen in Libyen und Kasachstan noch nicht vollständig behoben, was die fundamentalen Aussichten für höhere Preise ebenfalls stärke. Nicht zuletzt hätten die Huthi einen Drohnenangriff auf einen Flughafen in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet, was die Befürchtung habe aufkommen lassen, dass sich die Lage im Nahen Osten, einer wichtigen Ölförderregion, bald weiter zuspitzen könnte.



Der Blick auf den Öl-Chart zeige einen massiven Anstieg von über 30% seit den Tiefs im Dezember. Der Preis sei Ende letzter Woche über die Widerstandszone im Bereich von USD 86,00 ausgebrochen, und die Aufwärtsbewegung werde diese Woche fortgesetzt. Die nächste zu beachtende Unterstützungsmarke sei das 127,2%-Retracement des Rückgangs von Oktober bis November 2021 (USD 91,65). (18.01.2022/ac/a/m)



