Börsenplätze Chart Industries-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Chart Industries-Aktie:

100,00 EUR 0,00% (16.12.2020, 15:21)



Xetra-Aktienkurs Chart Industries-Aktie:

121,08 EUR +5,78% (15.12.2020, 22:00)



ISIN Chart Industries-Aktie:

US16115Q3083



WKN Chart Industries-Aktie:

A0KDX9



Ticker-Symbol Chart Industries-Aktie:

I3N



NASDAQ Ticker-Symbol Chart Industries-Aktienoption:

GTLS



Kurzprofil Chart Industries:



Chart Industries Inc. (ISIN: US16115Q3083, WKN: A0KDX9, Ticker-Symbol: I3N, NASDQ Ticker-Symbol: GTLS) ist ein diversifizierter globaler Hersteller von technischen Geräten, Komplettlösungen und Mehrwertdiensten für die industrielle Gas-, Energie- und biomedizinische Industrie. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Ball Ground im US-Bundesstaat Georgia ist in drei Geschäftsfeldern tätig: Energie & Chemie (E&C), Distribution & Speicherung (D&S) und BioMedical. Chart Industries produziert und liefert auch Produkte für die Biowissenschaften. Anwendungen im Segment BioMedical umfassen Atemtherapie, Life Sciences, kommerzielle Sauerstoff- und Stickstofferzeugung. (16.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Chart Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Chart Industries-Aktie (ISIN: US16115Q3083, WKN: A0KDX9, Ticker-Symbol: I3N, NASDQ Ticker-Symbol: GTLS) unter die Lupe.Das Unternehmen rüste sich mit Beteiligungen und Deals für eine grüne Zukunft. So erwerbe Chart Industries für 20 Mio. CAD (Kanadische Dollar) eine Beteiligung von 15,6% an der HTEC Hydrogen Technology & Energy Corporation. HTEC entwickele, baut und betreibe Lösungen für die Wasserstoffversorgung, um den Einsatz von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen zu unterstützen, heiße es von Unternehmensseite. Eine Absichtserklärung (MoU) sehe zudem eine kommerzielle Zusammenarbeit und die Ausrüstungslieferungen für Chart Industries zur Belieferung von HTEC-Projekten vor. Zur Kundschaft der Kanadier würden u.a. Royal Dutch Shell, Toyota oder Hyundai Motor gehören.Die Beteiligung an HTEC sei ein weiteres Puzzlestück der Wasserstoffstrategie von Chart Indsutries. Im Herbst habe die US-Gesellschaft bereits Deals mit Firstelement Fuel, Plug Power und Worthington Industries unter Dach und Fach bringen können. Zudem habe sich Chart Industries eine Beteiligung am französischen Unternehmen McPhy gesichert.Apropos Chart: Der Chart Industries-Aktie sei einfach nur ein Traum. Die Entwicklung seit dem Corona-Crash sei beeindruckend. Die Bewertung sei jedoch mit einem Börsenwert von 4,36 Mrd. USD schon sportlich. Für 2021 würden Analysten einen Umsatz von 1,27 Mrd. USD und einen Gewinn von 3,30 USD je Aktie erwarten. Daraus würden ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 37 und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,2 für das kommende Jahr resultieren.Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link