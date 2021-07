Börsenplätze Charles Schwab-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Charles Schwab-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Brokers Charles Schwab (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) unter die Lupe.Dank niedrigen Zinsen und viel Zeit während des Corona-Lockdowns hätten zahlreiche Menschen auf der ganzen Welt in den vergangenen Monaten die Börse für sich entdeckt. Das habe nicht nur die Aktienkurse beflügelt, sondern bei einigen Unternehmen auch das operative Geschäft. Doch damit könnte bald Schluss sein, warne Goldman Sachs.Dank dem sprunghaft gestiegenen Interesse seitens Privatanlegern, höheren Zinsen und der zwischenzeitlich genehmigten Übernahme des Konkurrenten TD Ameritrade habe z.B. die Aktie des US-Brokers Charles Schwab alleine seit Jahresanfang in der Spitze 32 Prozent zugelegt. Doch damit könnten die besten Tage bereits hinter dem Unternehmen liegen, glaube Analyst Will Nance von Goldman Sachs.Die Gründe: Die Ameritrade-Übernahme werde wohl länger dauern als von ihm erhofft und das längere Ende der angepeilten Zeitspanne von 18 bis 36 Monaten in Anspruch nehmen. Zudem würden die Steigerung der Handelsaktivitäten von privaten Anlegen und die Account-Akquise die Kosten steigen lassen. Weitere Risikofaktoren seien darüber hinaus die Auswirkungen der zuletzt wieder gesunkenen Zinsen auf die Nettozinsmarge und die etwas nachlassende Begeisterung für Meme-Stocks.Damit positioniere sich der Goldman-Analyst klar gegen die Mehrheitsmeinung, denn nach Daten von Bloomberg würden derzeit aktuell 13 Experten zum Kauf raten. Zum Halten würden neben Nance noch fünf weitere Experten raten, nur einer habe eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen. Das Konsensziel für die kommenden zwölf Monate liege mit 79,62 Dollar fast 20 Prozent über dem gegenwärtigen Niveau.Im schwachen Gesamtmarkt schlage die Goldman-Abstufung am Donnerstag voll durch und koste die Charles Schwab-Aktie im vorbörslichen US-Handel mehr als vier Prozent. Sie stehe aktuell aber ohnehin nicht mehr auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR. Ein Wiedereinstieg drängt sich zunächst nicht auf, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link