Börsenplätze Ceres Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

4,85 EUR -1,42% (07.02.2020, 09:17)



London-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

4,05 GBP +1,20% (07.02.2020, 09:03)



ISIN Ceres Power-Aktie:

GB00BG5KQW09



WKN Ceres Power-Aktie:

A2NB49



Ticker-Symbol Ceres Power -Aktie:

CFJA



London Ticker-Symbol Ceres Power-Aktie:

CWR



Kurzprofil Ceres Power Holdings plc:



Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Ticker Symbol: CWR) ist ein Unternehmen für Brennstoffzellentechnologie und -technik, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellentechnologie in Nordamerika, Asien und Europa befasst. Das Unternehmen bietet SteelCell an, ein perforiertes Stahlblech mit speziellen siebgedruckten Keramikschichten, das Kraftstoff direkt in elektrischen Strom umwandelt. Die Produkte werden auf den Märkten für Gewerbe-, Rechenzentrums-, Automobil- und Wohnimmobilien eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Horsham, Großbritannien. (07.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ceres Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Brennstoffzellen-Spezialisten Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Ticker Symbol: CWR) unter die Lupe.Der neue Deal mit Bosch habe die Analysten bei Ceres Power dazu veranlasst, kräftig an der Kurszielschraube zu drehen. Nach Investec und Panmure Gordon & Co rate auch Berenberg unverändert zum Kauf. Analyst Anthony Plom von der Privatbank sehe noch Upside-Potenzial bei der britischen Brennstoffzellen-Aktie.Plom habe das Kursziel von 290 auf 470 Britische Pence nach oben geschraubt. Die Studie trage den Titel "Just the beginning". Berenberg sei zuversichtlich, dass das Unternehmen erst am Anfang seiner mehrjährigen Reise stehe. Längerfristig gebe es potenzielle Upside-Szenarien, denen zufolge Ceres Power einen Umsatz von 800 Millionen Pfund bei einer operativen Marge von 40 Prozent erzielen könne.Bosch habe im Januar bekannt gegeben, den Einfluss bei Ceres Power mit einem weiteren Investment zu stärken. Die Deutschen würden sich vor keinen Investitionen im zukunftsträchtigen Brennstoffzellen-Segment scheuen. Auch bei der schwedischen PowerCell zähle Bosch zu den größten Anteilseignern.Investierte Anleger sollten eine Verschnaufpause einplanen und den Stopp auf 3,50 Euro nachziehen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link